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Ligue 1

PSG - Lorient : Les compos probables

Ligue 102 mai , 7:12
parClaude Dautel
0
Compo du Paris Saint-Germain
Safonov (ou Marin), Zaïre-Emery (cap), Beraldo, Pacho, Hernandez, Mayulu, Dro, Ruiz, Mbaye, Lee, Barcola
Compo du FC Lorient
Mvogo, Katseris, Silva, Talbi, Faye, Kouassi, Cadiou, Abergel (cap), Makengo, Dieng, Pagis
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Derniers commentaires

L'OL paie 5 ME pour un grand buteur suédois

Je te jure prends un moment et analyse un peu la performance, l’effectif avec lequel on est parti, et le nombre incroyable de blessés tout le long de la saison. Sans parler de Fonseca qui a coaché depuis les tribunes pendant près d’un an. Bref, c’est très fort ce que fait ce groupe.

« Quand je vois le match contre le Real... » : L’OM le sidère

On s'en tape de ta défaite à Madrid. C'est le niveau zéro de l'analyse. Un Réal peu préparé, un om qui surjoue après une prépa complète. Ce club comme chaque saison ne tient pas la distance, se disperse sur des matchs sans enjeu. 6 mois plus tard, tout le monde est dehors et abdelli fait l'actualité du club.

L'OL paie 5 ME pour un grand buteur suédois

explique nous quelle est ta légitimité ? as tu déjà tapé dans un ballon ? sais tu qu'on a gagné à Paris avec : - grief que tu ne savais pas qu'il était en vie il y a 1an et qui a vouté 5M - AMN un joueur gratuit - Niakhate, Kluivert, Abner dont tu voulais certainement le depart il y a 1 an comme la majorité des supporters - Mangala que tu disais etre surcoté et un cadeau de Textor a son pote de Evertton - Morton que tu ne connaissais pas il y a un an - Moreira que Fonseca est allé cherher pour 2M - Endrrick gratuit qui est venu par le reseau de Fonseca Fonseca en 1an et demi c'est 1,85pts par match, alors qu'on restait sur 10matchs à 1,4 pts avec sage, et ça malgré tous les blessés, les erreurs d'arbitrage et les dparts de Lacazette, Cherki, Mikautadze...

« Catastrophe », « horreur », l’OL fait peur à ses supporters

pareil pour l'OM à 42 ans c'est bon quoi, vu les prix des maillots bien dégueulasses la plupart du temps.. quant à ce maillot je le trouve vraiment..... pas jojo

L'OL paie 5 ME pour un grand buteur suédois

Quelle honte, aucun respect merdeux un coach qui a réussi en quelques mois à créer un groupe uni avec des joueurs pour la plupart venus de nulle part. Tu te sens fort quand tu insultes le coach derrière ton clavier ? Ça dénote clairement un complexe... Encore une victime !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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