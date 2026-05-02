TV : PSG - Lorient, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Bien parti pour conserver son titre de champion de France, le Paris Saint-Germain va tenter de s'en rapprocher en battant le FC Lorient samedi.

Quelle heure pour PSG - Lorient ?

Leader avec 6 points d'avance sur le Racing Club de Lens, le Paris Saint-Germain fonce vers le titre. Il reste tout de même un bout de chemin à parcourir, notamment face à Lorient samedi 2 mai à 17h00 au Parc des Princes. La rencontre sera arbitrée par Bastien Dechepy.

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Sur quelle chaîne suivre PSG - Lorient ?

Comme souvent, cette affiche du samedi après-midi sera diffusée sur beIN Sports.

Les compos probables de PSG - Lorient :

Entre les deux confrontations face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Luis Enrique va opérer un large turn-over. L'entraîneur parisien laissera une bonne partie de ses cadres sur le banc au coup d'envoi. Cette rotation devrait notamment profiter au jeune Espagnol Dro Fernandez dans l'entrejeu.

La compo probable du PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Beraldo, Pacho, Hernandez - Fabian Ruiz, Dro Fernandez, Kang-in Lee - Barcola, Mayulu, Mbaye.

De leur côté, même s'ils n'ont plus grand-chose à jouer en Ligue 1, les Merlus devraient se présenter avec l'équipe type du moment, toujours sans Théo Le Bris forfait.

La compo probable de Lorient : Mvogo - Meïté, Adjei, Faye - Katseris, Cadiou, Avom, Kouassi - Makengo, Pagis - Dieng.