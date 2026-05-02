TV : PSG - Lorient, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Je te jure prends un moment et analyse un peu la performance, l’effectif avec lequel on est parti, et le nombre incroyable de blessés tout le long de la saison. Sans parler de Fonseca qui a coaché depuis les tribunes pendant près d’un an. Bref, c’est très fort ce que fait ce groupe.
On s'en tape de ta défaite à Madrid. C'est le niveau zéro de l'analyse. Un Réal peu préparé, un om qui surjoue après une prépa complète. Ce club comme chaque saison ne tient pas la distance, se disperse sur des matchs sans enjeu. 6 mois plus tard, tout le monde est dehors et abdelli fait l'actualité du club.
explique nous quelle est ta légitimité ? as tu déjà tapé dans un ballon ? sais tu qu'on a gagné à Paris avec : - grief que tu ne savais pas qu'il était en vie il y a 1an et qui a vouté 5M - AMN un joueur gratuit - Niakhate, Kluivert, Abner dont tu voulais certainement le depart il y a 1 an comme la majorité des supporters - Mangala que tu disais etre surcoté et un cadeau de Textor a son pote de Evertton - Morton que tu ne connaissais pas il y a un an - Moreira que Fonseca est allé cherher pour 2M - Endrrick gratuit qui est venu par le reseau de Fonseca Fonseca en 1an et demi c'est 1,85pts par match, alors qu'on restait sur 10matchs à 1,4 pts avec sage, et ça malgré tous les blessés, les erreurs d'arbitrage et les dparts de Lacazette, Cherki, Mikautadze...
pareil pour l'OM à 42 ans c'est bon quoi, vu les prix des maillots bien dégueulasses la plupart du temps.. quant à ce maillot je le trouve vraiment..... pas jojo
Quelle honte, aucun respect merdeux un coach qui a réussi en quelques mois à créer un groupe uni avec des joueurs pour la plupart venus de nulle part. Tu te sens fort quand tu insultes le coach derrière ton clavier ? Ça dénote clairement un complexe... Encore une victime !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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