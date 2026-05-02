Nice - Lens : Les compos probable

L'OL paie 5 ME pour un grand buteur suédois

explique nous quelle est ta légitimité ? as tu déjà tapé dans un ballon ? sais tu qu'on a gagné à Paris avec : - grief que tu ne savais pas qu'il était en vie il y a 1an et qui a vouté 5M - AMN un joueur gratuit - Niakhate, Kluivert, Abner dont tu voulais certainement le depart il y a 1 an comme la majorité des supporters - Mangala que tu disais etre surcoté et un cadeau de Textor a son pote de Evertton - Morton que tu ne connaissais pas il y a un an - Moreira que Fonseca est allé cherher pour 2M - Endrrick gratuit qui est venu par le reseau de Fonseca Fonseca en 1an et demi c'est 1,85pts par match, alors qu'on restait sur 10matchs à 1,4 pts avec sage, et ça malgré tous les blessés, les erreurs d'arbitrage et les dparts de Lacazette, Cherki, Mikautadze...