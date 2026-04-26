OL : Yaremchuk en souffrance, Fonseca est triste

Auteur d'un doublé samedi lors de la victoire de l'OL contre Auxerre, Roman Yaremchuk a fait la bonheur du Groupama Stadium. Mais, Paulo Fonseca connaît les raisons de la motivation extrême de l'international ukrainien, et cela lui fait mal.

Recruté en toute fin de mercato estival, Roman Yaremchuk n'a pas eu souvent l'occasion de briller sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Mais, au moment où l'on est dans le money-time, l'entraîneur portugais de l'OL constate que l'attaquant ukrainien est là quand il fait appel à lui, et cela a été le cas contre l'AJA. Auteur d'un doublé contre les Bourguignons, Roman Yaremchuk a permis à son équipe de s'installer sur le podium de la Ligue 1 en attendant le résultat du match Paris FC-LOSC. Revenant sur la performance de son joueur, Paulo Fonseca a reconnu que ce dernier était sous le choc d'une nouvelle violente attaque de la Russie sur l'Ukraine apprise le jour même et que cela avait contribué à le motiver encore plus.

L'Ukraine au coeur des discussions

« Roman Yaremchuk est un joueur qui ne vit pas des choses faciles. Aujourd'hui, par exemple, il y a encore eu une grosse attaque de la Russie sur l'Ukraine. Peut-être que nous oublions ce qu'ils vivent, mais l’Ukraine a souffert et Roman arrive avec cette force mentale. La guerre, on en parle tous les jours. Roman vit intensément la situation en Ukraine, c'est une personne qui aide beaucoup son pays et les personnes qui y vivent. Il attend qu’une solution soit trouvée, mais la vérité est qu’il continue à souffrir tous les jours de cette situation », confie Paulo Fonseca, dont l'épouse est ukrainienne et qui vit lui aussi très mal tout ce qu'il se passe dans ce pays.

De son côté, Roman Yaremchuk ne s'est pas exprimé sur le sujet, l'attaquant natif de Lviv, une ville de l'ouest de l'Ukraine, étant plutôt discret sur ce sujet, notamment sur les réseaux sociaux. Mais, son doublé face à l'AJA a démontré qu'il savait puiser sa force dans les moments les plus difficiles, ce qui est également un signal envoyé à ses coéquipiers.