Roman Yaremchuk n'oublie pas l'Ukraine
Roman Yaremchuk, le joueur ukrainien de l'OL

OL : Yaremchuk en souffrance, Fonseca est triste

OL26 avr. , 10:00
parClaude Dautel
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Auteur d'un doublé samedi lors de la victoire de l'OL contre Auxerre, Roman Yaremchuk a fait la bonheur du Groupama Stadium. Mais, Paulo Fonseca connaît les raisons de la motivation extrême de l'international ukrainien, et cela lui fait mal.
Recruté en toute fin de mercato estival, Roman Yaremchuk n'a pas eu souvent l'occasion de briller sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Mais, au moment où l'on est dans le money-time, l'entraîneur portugais de l'OL constate que l'attaquant ukrainien est là quand il fait appel à lui, et cela a été le cas contre l'AJA. Auteur d'un doublé contre les Bourguignons, Roman Yaremchuk a permis à son équipe de s'installer sur le podium de la Ligue 1 en attendant le résultat du match Paris FC-LOSC. Revenant sur la performance de son joueur, Paulo Fonseca a reconnu que ce dernier était sous le choc d'une nouvelle violente attaque de la Russie sur l'Ukraine apprise le jour même et que cela avait contribué à le motiver encore plus.

L'Ukraine au coeur des discussions

« Roman Yaremchuk est un joueur qui ne vit pas des choses faciles. Aujourd'hui, par exemple, il y a encore eu une grosse attaque de la Russie sur l'Ukraine. Peut-être que nous oublions ce qu'ils vivent, mais l’Ukraine a souffert et Roman arrive avec cette force mentale. La guerre, on en parle tous les jours. Roman vit intensément la situation en Ukraine, c'est une personne qui aide beaucoup son pays et les personnes qui y vivent. Il attend qu’une solution soit trouvée, mais la vérité est qu’il continue à souffrir tous les jours de cette situation », confie Paulo Fonseca, dont l'épouse est ukrainienne et qui vit lui aussi très mal tout ce qu'il se passe dans ce pays.
De son côté, Roman Yaremchuk ne s'est pas exprimé sur le sujet, l'attaquant natif de Lviv, une ville de l'ouest de l'Ukraine, étant plutôt discret sur ce sujet, notamment sur les réseaux sociaux. Mais, son doublé face à l'AJA a démontré qu'il savait puiser sa force dans les moments les plus difficiles, ce qui est également un signal envoyé à ses coéquipiers.
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Derniers commentaires

Rancunier envers l'OL, cet Auxerrois est démasqué

Même Bodmer, s'il sortait de sa retraite, pourrait mettre un doublé contre l'OL et perdre 2-3. Ça change rien, Diomande était très nul.

OL : Yaremchuk en souffrance, Fonseca est triste

Tous les familles concernées en souffre , j'en connais beaucoup sur Denain (59 ) et c'est très pénible pour eux .

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Heu non, ça sera la 2d ^^. Ils sont redescendu la saison dernière.

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Ça concerne pas a Lyon

OL : Yaremchuk en souffrance, Fonseca est triste

On peut imaginer le calvaire qu'il doit subir , pas facile à vivre tout ça.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
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43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3830911104046-6
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
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16
Auxerre
2531510162742-15
17
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203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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