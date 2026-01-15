ICONSPORT_182046_0433

L'OL officialise la signature de Christian Bassila

OL15 janv. , 11:30
parCorentin Facy
L’OL a officialisé ce jeudi la signature de Christian Bassila, lequel revient dans son club de coeur pour y occuper le rôle de directeur de l’Academy.
« Revenir à l’Olympique Lyonnais, c’est revenir à mon histoire pour répondre à l’appel d’un club qui fait partie de moi, qui m’a construit en tant que joueur et en tant qu’homme. Aujourd’hui, je veux rendre à l’OL tout ce qu’il m’a donné, en contribuant à façonner les générations futures. Il est important pour moi de mettre mon expérience, mes convictions et mon énergie au service d’une des meilleures académies d’Europe » a expliqué Christian Bassila sur le site officiel de l’Olympique Lyonnais. Matthieu Louis-Jean s’est lui aussi exprimé sur cette signature.
« Nous sommes très fiers de voir revenir Christian à la maison. Son esprit de compétition, son expérience du football et son attachement au club sont de véritables atouts pour notre Academy. Christian incarne un certain ADN Lyonnais inculqué par des éducateurs qui ont marqué notre club comme Gérard Drevet ou Robert Valette. Sa palette de compétences, sa connaissance de l’OL et ses valeurs humaines, se sont imposées comme une évidence pour cette mission de direction de notre Academy » a expliqué l’homme fort du sportif à l’OL.
