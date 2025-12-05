ICONSPORT_276732_0247

L’OL ne laisse pas le choix à Didier Deschamps

OL05 déc. , 22:40
parGuillaume Conte
Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a eu lieu ce vendredi à Washington, et la France est en grande partie fixée sur son sort.
Si un adversaire reste à définir avec les barrages, il y aura la Norvège et le Sénégal au programme.
L’occasion pour l’Olympique Lyonnais de se réveiller en signalant que son défenseur Moussa Niakhaté sera très probablement au rendez-vous de cette Coupe du monde. Et le club rhodanien espère bien que son taulier Corentin Tolisso sera aussi présent. D’un petit tweet malicieux, l’OL a demandé à Didier Deschamps de ne pas gâcher ces retrouvailles aux Etats-Unis, même si le sélectionneur national a beaucoup de mal à rappeler le capitaine lyonnais.

Derniers commentaires

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

t es tellement plus con que la moyenne est basse... heureusement tu n res pas equipé pour en avoir conscience...

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

Magnifique avec le Brizard, tu tires le maillot d’un côté, il y a faute, tu tires le maillot de l’autre, il y en a pas 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

Aucun tir pour L OM. La honte

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

Rulli meilleur gardien du monde...OM champion....😂y a du boulot les gars

L1 : Brest refroidit déjà Monaco

Et voilà comme d'hab avec ceux qui font le match de leur vie ils se liquéfient derrière

