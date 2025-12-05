L’OL ne laisse pas le choix à Didier Deschamps

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a eu lieu ce vendredi à Washington, et la France est en grande partie fixée sur son sort.

Si un adversaire reste à définir avec les barrages, il y aura la Norvège et le Sénégal au programme.

L’occasion pour l’Olympique Lyonnais de se réveiller en signalant que son défenseur Moussa Niakhaté sera très probablement au rendez-vous de cette Coupe du monde. Et le club rhodanien espère bien que son taulier Corentin Tolisso sera aussi présent. D’un petit tweet malicieux, l’OL a demandé à Didier Deschamps de ne pas gâcher ces retrouvailles aux Etats-Unis, même si le sélectionneur national a beaucoup de mal à rappeler le capitaine lyonnais.



