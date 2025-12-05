ICONSPORT_279023_0045

LOSC-OM : Les Marseillais en ont marre des Mbappé

OM05 déc. , 22:56
parGuillaume Conte
3
Après Kylian pendant des années, c'est Ethan Mbappé qui a fait mordre la poussière à l'OM ce vendredi. Une tradition familiale qui rend fou à Marseille.
Nouvelle déconvenue pour l’Olympique de Marseille, qui manque une nouvelle fois l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 au début de ce week-end. Après le nul concédé dans les dernières secondes contre Toulouse, c’est cette fois-ci dans un match plus musclé que l’OM a perdu pied. Tout s’est joué sur un seul but, même s’il y a eu beaucoup d’occasions de parts et d’autres. Et l’unique buteur de la rencontre n’est autre que Ethan Mbappé. D’une efficacité redoutable, le jeune frère de Kylian ne s’est posé aucune question sur une sortie hasardeuse de Rulli.
A l’heure où Kylian Mbappé n’est plus là pour martyriser la défense de l’OM comme il en avait pris l’habitude, son frère a pris le relai et cela a le don d’exaspérer les fans marseillais. « Marquer contre l’OM, c’est de famille chez les Mbappé », « L’OM qui se fait encore malaxer par les Mbappé », « Mbappé qui éteint l’OM comme à la bonne époque », « La famille Mbappé est en mission contre l’OM », « y’a pas encore un petit frère pour tabasser l’OM », ont lancé les suiveurs de la rencontre, pour qui la famille des deux joueurs formés au PSG n’en a pas fini de faire mordre la poussière aux Marseillais. 
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_279019_0066
Ligue 1

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée

ICONSPORT_276732_0247
OL

L’OL ne laisse pas le choix à Didier Deschamps

Fil Info

22:57
L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle
22:57
L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée
22:40
L’OL ne laisse pas le choix à Didier Deschamps
22:20
Un talent ivoirien à la mode, le PSG rejoint la foule
22:16
L2 : Un fumigène touche un joueur, match arrêté à Bastia
21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 16e journée
21:48
OM : Les supporters proches du divorce avec Rulli
21:40
CdM 2026 : La France privée d'Ouzbékistan, l'explication tombe

Derniers commentaires

LOSC-OM : Les Marseillais en ont marre des Mbappé

Faut avouer que c'est cocasse

OM : Les supporters proches du divorce avec Rulli

C'est plus le meilleur gardien du monde ? Le foot va trop vite

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

C'est pas faux et ils sont solides, sans pression et absolument aucun média ne parle d'eux alors qu'ils performent plus que les autres

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Pourtant dès ses 2 et 3e match ca s'enflammait à nous parler d'un crack

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Plus que Marseille en attendant

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading