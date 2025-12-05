LOSC-OM : Les Marseillais en ont marre des Mbappé

Après Kylian pendant des années, c'est Ethan Mbappé qui a fait mordre la poussière à l'OM ce vendredi. Une tradition familiale qui rend fou à Marseille.

Nouvelle déconvenue pour l’Olympique de Marseille , qui manque une nouvelle fois l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 au début de ce week-end. Après le nul concédé dans les dernières secondes contre Toulouse, c’est cette fois-ci dans un match plus musclé que l’OM a perdu pied. Tout s’est joué sur un seul but, même s’il y a eu beaucoup d’occasions de parts et d’autres. Et l’unique buteur de la rencontre n’est autre que Ethan Mbappé. D’une efficacité redoutable, le jeune frère de Kylian ne s’est posé aucune question sur une sortie hasardeuse de Rulli.