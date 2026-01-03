ol nuamah la facture passe a 30me iconsport 250955 0207 390891

L'OL ne voit pas le bout du tunnel

OL03 janv. , 10:20
parHadrien Rivayrand
1
Ce samedi, l’AS Monaco reçoit l’OL en Ligue 1 pour un choc très attendu. Une rencontre qui se disputera une fois de plus sans Malick Fofana ni Ernest Nuamah côté lyonnais.
L’OL réalise pour l’instant une saison plus qu’honorable en Ligue 1, malgré des moyens financiers largement revus à la baisse. Cet hiver, la direction rhodanienne souhaite faire preuve d’opportunisme afin de conclure des opérations à moindre coût. Endrick a d’ores et déjà rejoint l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt en provenance du Real Madrid.
Le Brésilien pourrait, dans le meilleur des cas, former un trio offensif avec Malick Fofana et Ernest Nuamah. Mais pour l’heure, ce scénario reste lointain, les deux ailiers étant toujours indisponibles pour cause de blessures.

L'OL va devoir patienter encore pour Nuamah 

Selon les informations communiquées par Paulo Fonseca avant le déplacement dans la Principauté ce samedi, le retour d’Ernest Nuamah n’est d’ailleurs pas pour tout de suite. L’entraîneur portugais a indiqué que la situation du Ghanéen restait compliquée.
Si un retour de Malick Fofana est espéré pour la fin du mois de janvier, Nuamah devrait donc être disponible plus tard. Selon L'Equipe, il faudra certainement attendre le printemps pour voir le Black Star retrouver les terrains, soit une absence d'une durée d'un an quasiment. Un nouveau coup dur pour le joueur, mais aussi pour l’OL, contraint de composer avec les moyens du bord.

À noter que dans les prochains jours, les Gones pourraient annoncer l’arrivée d’autres joueurs sur le marché des transferts. Paulo Fonseca dispose déjà de certaines ressources, mais souhaite apporter davantage de profondeur à son effectif, d’autant plus que l’OL est encore en lice dans toutes les compétitions cette saison.
Le rêve de remporter un titre est toujours bien vivant, ce qui était loin d’être acquis il y a encore quelques mois, alors que la situation financière du club était plus que délicate. Les pensionnaires du Groupama Stadium ont retrouvé un bel état d’esprit. De quoi satisfaire de nombreux supporters, qui reprochaient par le passé l’attitude de certains joueurs.
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

