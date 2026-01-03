L'OL ne voit pas le bout du tunnel

Ce samedi, l’AS Monaco reçoit l’OL en Ligue 1 pour un choc très attendu. Une rencontre qui se disputera une fois de plus sans Malick Fofana ni Ernest Nuamah côté lyonnais.

L’ OL réalise pour l’instant une saison plus qu’honorable en Ligue 1, malgré des moyens financiers largement revus à la baisse. Cet hiver, la direction rhodanienne souhaite faire preuve d’opportunisme afin de conclure des opérations à moindre coût. Endrick a d’ores et déjà rejoint l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt en provenance du Real Madrid.

Le Brésilien pourrait, dans le meilleur des cas, former un trio offensif avec Malick Fofana et Ernest Nuamah. Mais pour l’heure, ce scénario reste lointain, les deux ailiers étant toujours indisponibles pour cause de blessures.

L'OL va devoir patienter encore pour Nuamah

Selon les informations communiquées par Paulo Fonseca avant le déplacement dans la Principauté ce samedi, le retour d’Ernest Nuamah n’est d’ailleurs pas pour tout de suite. L’entraîneur portugais a indiqué que la situation du Ghanéen restait compliquée.

Si un retour de Malick Fofana est espéré pour la fin du mois de janvier, Nuamah devrait donc être disponible plus tard. Selon L'Equipe, il faudra certainement attendre le printemps pour voir le Black Star retrouver les terrains, soit une absence d'une durée d'un an quasiment. Un nouveau coup dur pour le joueur, mais aussi pour l’OL, contraint de composer avec les moyens du bord.

À noter que dans les prochains jours, les Gones pourraient annoncer l’arrivée d’autres joueurs sur le marché des transferts. Paulo Fonseca dispose déjà de certaines ressources, mais souhaite apporter davantage de profondeur à son effectif, d’autant plus que l’OL est encore en lice dans toutes les compétitions cette saison.

Le rêve de remporter un titre est toujours bien vivant, ce qui était loin d’être acquis il y a encore quelques mois, alors que la situation financière du club était plus que délicate. Les pensionnaires du Groupama Stadium ont retrouvé un bel état d’esprit. De quoi satisfaire de nombreux supporters, qui reprochaient par le passé l’attitude de certains joueurs.