L'OL ne pardonne pas à Textor ce transfert honteux

Même s’il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de l’OL cette saison, Moussa Niakhaté a fait l’objet d’un transfert surpayé de la part de John Textor. Les Lyonnais ne l’ont pas digéré.

Vice-capitaine de l’Olympique Lyonnais cette saison, Moussa Niakhaté est en train de boucler un exercice 2025-2026 de très haute volée . Titulaire indiscutable aux yeux de Paulo Fonseca, l’international sénégalais a clairement été l’un des meilleurs éléments de l’OL ces derniers mois, contribuant largement à la troisième place des Gones à deux journées de la fin du championnat. Leader sur le terrain, roc défensif, l’ancien de Nottingham Forest a presque fait oublier son incroyable mais énorme prix d’achat.

Niakhaté pour 32 ME, l'OL ne digère pas

Et pour cause, John Textor avait volontairement surpayé le transfert de Moussa Niakhaté en déboursant 32 millions d’euros pour le faire venir à Lyon en juillet 2024. Un deal que les supporters lyonnais n’ont pas digéré. A la suite d’un article du Progrès sur le sujet en milieu de semaine, nous avons justement publié un sondage auquel vous avez été 1600 à répondre sur Foot01. A la question « 32 ME pour Moussa Niakhaté, finalement c’est… », vous êtes encore 59% à estimer que c’est « toujours beaucoup trop cher ».

Malgré son leadership et son excellent niveau sur le terrain, l’international sénégalais n’a donc pas fait oublier son prix totalement délirant à l’époque, la faute à John Textor et évidemment pas au joueur de 30 ans. D’autres supporters de l’OL ont en revanche oublié cet épisode et 34% considèrent désormais que les 32 millions d’euros payés par Lyon pour Niakhaté étaient assez logiques au vu du rendement de l’ancien de Nottingham Forest sur le terrain. Une majorité reste tout de même heurtée voire traumatisée par les agissements honteux de John Textor dans la capitale des Gaules.

Ce genre de deal très douteux n’a heureusement plus aucune chance de voir le jour à l’OL à court terme. L’ancien patron d’Eagle Football a été éconduit de la présidence de l’Olympique Lyonnais et c’est désormais Michele Kang qui tient les commandes. Avec elle, difficile d’imaginer ce genre de transfert et de combinaison entre amis, même en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, et cela pour le plus grand bonheur des supporters lyonnais.