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L'OL ne pardonne pas à Textor ce transfert honteux

OL10 mai , 15:00
parCorentin Facy
6
Même s’il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de l’OL cette saison, Moussa Niakhaté a fait l’objet d’un transfert surpayé de la part de John Textor. Les Lyonnais ne l’ont pas digéré.
Vice-capitaine de l’Olympique Lyonnais cette saison, Moussa Niakhaté est en train de boucler un exercice 2025-2026 de très haute volée. Titulaire indiscutable aux yeux de Paulo Fonseca, l’international sénégalais a clairement été l’un des meilleurs éléments de l’OL ces derniers mois, contribuant largement à la troisième place des Gones à deux journées de la fin du championnat. Leader sur le terrain, roc défensif, l’ancien de Nottingham Forest a presque fait oublier son incroyable mais énorme prix d’achat.

Niakhaté pour 32 ME, l'OL ne digère pas

Et pour cause, John Textor avait volontairement surpayé le transfert de Moussa Niakhaté en déboursant 32 millions d’euros pour le faire venir à Lyon en juillet 2024. Un deal que les supporters lyonnais n’ont pas digéré. A la suite d’un article du Progrès sur le sujet en milieu de semaine, nous avons justement publié un sondage auquel vous avez été 1600 à répondre sur Foot01. A la question « 32 ME pour Moussa Niakhaté, finalement c’est… », vous êtes encore 59% à estimer que c’est « toujours beaucoup trop cher ».

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Malgré son leadership et son excellent niveau sur le terrain, l’international sénégalais n’a donc pas fait oublier son prix totalement délirant à l’époque, la faute à John Textor et évidemment pas au joueur de 30 ans. D’autres supporters de l’OL ont en revanche oublié cet épisode et 34% considèrent désormais que les 32 millions d’euros payés par Lyon pour Niakhaté étaient assez logiques au vu du rendement de l’ancien de Nottingham Forest sur le terrain. Une majorité reste tout de même heurtée voire traumatisée par les agissements honteux de John Textor dans la capitale des Gaules.
Ce genre de deal très douteux n’a heureusement plus aucune chance de voir le jour à l’OL à court terme. L’ancien patron d’Eagle Football a été éconduit de la présidence de l’Olympique Lyonnais et c’est désormais Michele Kang qui tient les commandes. Avec elle, difficile d’imaginer ce genre de transfert et de combinaison entre amis, même en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, et cela pour le plus grand bonheur des supporters lyonnais.
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stats incroyables mais mentalité de merde ! il avait les même au PSG mais a jamais absent lors des grands rdv ! sauf qu ele foot c'est en équipe ! et le PSG l'a bien compris ! sans Mraté il est plus fort que jamais ! comme quoi avoir de stats de malade n'aide pas a faire gagne rune equipe ! dons etre nous on s'en tape de ce joueur ! il la gagnera jamais cette coupe !

Real : Kylian Mbappé exfiltré vers Arsenal ?

mdr ! il est fort ! mais trop con pour comprendre qu ele foot c'est pas un attaquant versatile ! mai sune equipe ! la preuve il a foutu la merde au PSG ! louis dis l'année prochaine on sera meilleur sans lui ! Nous avons gagné la LDC nouvelle formule ! première du nom ! que dire de mieux =que cette évidence ! en parallèle le real a sombré ! Et puis un autre problème de taille Mraté est bon quand l’équipe en face est faible ! sinon il existe pas ! il nous a fait perdre la LDC a cause de cela ! abs lors des grands moments ! c'est une honte ce joueurs ! il brille quand il y a personnes et est invisible quand en fac eil y a du lourd ! voila l eprobleme de Mraté un joueurs qui sera a jamais un raté car il gagnera jamais la LDC ! surtout s'il change pas ! et quan dle PSG gagnera sa seconde LDC de suite ! il pourra bien chialer a grosse larme !mais je pense qu'il aura toujours pas compris qui est le cancer et probleme dans chaques equipes ou il sera ! sauf s'il change ! lol !

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Sergio, c'est tout ce que tu as trouvé comme réplique ridicule à ton image ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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