L'OL ne le fait pas jouer, il demande à partir

Très peu utilisé par Paulo Fonseca depuis le début de la saison, Enzo Molebe souhaite quitter l’OL au mercato d’hiver. Le FC Séville est toujours très intéressé pour le recruter.

Utilisé à seulement trois reprises par Paulo Fonseca depuis le début de la saison, Enzo Molebe ne parvient pas à convaincre l’entraîneur portugais. L’attaquant de 19 ans est confronté à une concurrence qui s’est accrue avec l’explosion d’Afonso Moreira puis la signature d’Endrick. L’avenir de l’international U19 de l’équipe de France s’est sérieusement obscurci à l’OL . Un point de non-retour a même été atteint entre Enzo Molebe et le club rhodanien selon la presse espagnole.

Le site X-Catalunya affirme que l’ancien joueur de Boulogne-Billancourt a demandé à ses dirigeants et à ses représentants de trouver une solution pour un départ de l’Olympique Lyonnais lors de ce mois de janvier. Molebe estime qu’il perd du temps à l’OL puisque Paulo Fonseca ne lui fait pas confiance et aspire à jouer en professionnels alors qu’il est surtout utilisé en National 3 cette saison. Cela tombe bien, un club intéressé l’été dernier est toujours sur les rangs selon nos confrères espagnols : le FC Séville.

Séville revient à la charge pour Molebe

Il y a six mois, le club andalou avait proposé un prêt avec une option d’achat proche de 10 millions d’euros. Une belle offre que l’OL avait néanmoins refusé en raison du départ de Georges Mikautadze et du faible nombre de solutions à la disposition de Paulo Fonseca dans le secteur offensif. Six mois plus tard, la situation a bien changé et Lyon est maintenant ouvert à un départ de Molebe selon X-Catalunya.