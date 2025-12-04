L’OL met la main à la poche et publie un communiqué

Confronté au refus de beIN Sports, qui ne souhaite pas avancer son 32e de finale de Coupe de France au vendredi 19 décembre, l’Olympique Lyonnais a quand même accepté d’accueillir le FC Saint-Cyr Collonges au Mont d'Or le dimanche 21. Et ce malgré les coûts supérieurs nécessaires.

Fin du clash entre l’Olympique Lyonnais et beIN Sports. A la demande de son adversaire en 32e de finale de Coupe de France, l’actuel sixième de Ligue 1 accepte de recevoir le FC Saint-Cyr Collonges au Mont d'Or (R1) au Groupama Stadium. Le grand favori de la rencontre préférait jouer le vendredi 19 décembre, et non le dimanche 21 comme décidé par beIN Sports. Mais la chaîne franco-qatarienne n’ayant pas cédé, la présidente lyonnaise Michele Kang a finalement accepté d’organiser le match à la date choisie par le diffuseur malgré les contraintes financières.

« Depuis cet été, nous avons contribué à reconstruire l'Olympique Lyonnais. Nous avons redonné du sens à ce que nous faisons au quotidien pour notre club, a expliqué la dirigeante dans un communiqué officiel. Je sais à quel point la Coupe de France est un tournoi à part. Cette compétition porte en elle des valeurs fortes pour notre sport et incarne l'idée même que toutes les équipes ont une chance de réaliser leurs rêves, qu'importe d'où elles viennent. C'est pour cela que malgré les nombreuses difficultés rencontrées, nous avons décidé que le match F.C. Saint Cyr Collonges Au Mont d'Or - OL se jouera au Groupama Stadium le dimanche 21 décembre, à 21 heures. »

« Cela représentera un important effort financier de notre part dans un contexte complexe, mais nous avons choisi de le faire pour les joueurs de Saint-Cyr pour qui cela était très important, pour nos supporters, notre communauté, et plus largement pour tous les amoureux du football. Je tiens également à remercier nos joueurs. Même si cette date du dimanche n'était clairement pas idéale pour eux, ils ont souhaité que nous puissions tout faire pour accueillir ce dernier match au Groupama Stadium avant la trêve de fin d'année. Je compte sur vous tous pour venir soutenir cette grande fête du football. Votre mobilisation sera importante et continuera de nous donner la force qui permet à l'Olympique Lyonnais de rayonner », a conclu l’Américaine sans préciser si l’OL repartira avec l’intégralité de la recette du match.