L’OL le déteste, il arrive pour un transfert

Taulier de l’Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico est désormais dans le viseur de l’Olympiakos. Les négociations risquent d’être compliquées pour une raison précise.

Catastrophique en deuxième partie de saison, Nicolas Tagliafico conserve toutefois la confiance de Paulo Fonseca, qui n’a pas voulu ajouter son expérimenté arrière gauche à la liste des joueurs à transférer. A un an de la fin de son contrat avec l'OL , l’Argentin se dirige donc vers une dernière saison dans le Rhône. A moins qu’une offre difficile à refuser ne voit le joueur, alors que le départ de son concurrent Abner ne sera pas facile à concrétiser.

Marinakis, un très mauvais souvenir pour l'OL

Selon les informations de Sportime, l’Olympiakos est venu aux renseignements pour Tagliafico, dont l’expérience est mise en avant afin d’aider le club du Pirée en Coupe d’Europe la saison prochaine. A 33 ans, l’Argentin est toujours considéré comme un élément capable de transcender un groupe, et il répond aux exigences de l’entraineur espagnol José Luis Mendilibar, à la tête de l’Olympakos.

Il y a toutefois un élément à prendre en compte et qui n’échappera certainement pas aux dirigeants lyonnais. Aucun cadeau ne sera fait à l’Olympiakos, club dirigé par le milliardaire grec Vangelis Marinakis. Celui-ci est bien connu de l’OL pour être le grand ami de John Textor, avec qui il a oeuvré pour des transferts pas clairs du tout, et dont l’OL a été la grande victime. John Textor qui achète Orel Mangala pour 35 ME, Moussa Niakhaté pour 32 ME et Matt Turner pour 8 ME, ce sont des deals conclus avec le Nottingham Forest dirigé par Marinakis. Des sommes complètement hors du marché et qui ont failli mettre Lyon sur la paille. Autant dire que Marinakis va devoir se racheter, si on peut dire, pour essayer de faire affaire avec l’OL dans ce dossier.

A un an de la fin de son contrat, Nicolas Tagliafico bénéficie de son statut d’international argentin et possède encore une valeur marchande proche de 5 ME.