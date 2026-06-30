L’OL le déteste, il arrive pour un transfert

L’OL le déteste, il arrive pour un transfert

OL30 juin , 16:30
parGuillaume Conte
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Taulier de l’Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico est désormais dans le viseur de l’Olympiakos. Les négociations risquent d’être compliquées pour une raison précise.
Catastrophique en deuxième partie de saison, Nicolas Tagliafico conserve toutefois la confiance de Paulo Fonseca, qui n’a pas voulu ajouter son expérimenté arrière gauche à la liste des joueurs à transférer. A un an de la fin de son contrat avec l'OL, l’Argentin se dirige donc vers une dernière saison dans le Rhône. A moins qu’une offre difficile à refuser ne voit le joueur, alors que le départ de son concurrent Abner ne sera pas facile à concrétiser.

Marinakis, un très mauvais souvenir pour l'OL

Selon les informations de Sportime, l’Olympiakos est venu aux renseignements pour Tagliafico, dont l’expérience est mise en avant afin d’aider le club du Pirée en Coupe d’Europe la saison prochaine. A 33 ans, l’Argentin est toujours considéré comme un élément capable de transcender un groupe, et il répond aux exigences de l’entraineur espagnol José Luis Mendilibar, à la tête de l’Olympakos.
Il y a toutefois un élément à prendre en compte et qui n’échappera certainement pas aux dirigeants lyonnais. Aucun cadeau ne sera fait à l’Olympiakos, club dirigé par le milliardaire grec Vangelis Marinakis. Celui-ci est bien connu de l’OL pour être le grand ami de John Textor, avec qui il a oeuvré pour des transferts pas clairs du tout, et dont l’OL a été la grande victime. John Textor qui achète Orel Mangala pour 35 ME, Moussa Niakhaté pour 32 ME et Matt Turner pour 8 ME, ce sont des deals conclus avec le Nottingham Forest dirigé par Marinakis. Des sommes complètement hors du marché et qui ont failli mettre Lyon sur la paille. Autant dire que Marinakis va devoir se racheter, si on peut dire, pour essayer de faire affaire avec l’OL dans ce dossier.
A un an de la fin de son contrat, Nicolas Tagliafico bénéficie de son statut d’international argentin et possède encore une valeur marchande proche de 5 ME.
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Ça c’est dans plus belle la vie que tu peux le faire mais pas dans la vraie vie, tu penses bien que sont contrat stipule d’être entraineur de l’équipe première ! Si dans ta boite t’es technicien sav ont va pas te rétrogradé ailleurs

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Ils les écrivent combien de temps en avance leurs articles pour parler de l'Allemagne en 8eme ?

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C’est comme si je mettais toute les femmes marseillaises de cagolle! Du coup ta mère et ta sœur en font parties ? Des abrutis il y en as partout et je peux te garantir que chez vous il y en a en masse aussi alors soit mesuré dans tes propos sous peine de te prendre quelques rafale, c’est comme la France entière qui vous prend pour des branleurs tellement il y a des fénéant à chaque coin de rue ça veut pas dire forcément que c’est 100% mais une majorité 🤫

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