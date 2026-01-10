ICONSPORT_281400_0053

L'OL lâche une première offre à 5,5 ME

OL10 janv. , 12:20
parGuillaume Conte
Après avoir fait signer Endrick, l'Olympique Lyonnais continue d'avancer au mercato. La possibilité de faire signer Noah Nartey est réelle, avec une première offre à la clé.
Une semaine après sa première approche, l’Olympique Lyonnais a concrètement tenté sa chance avec Noah Nartey. La presse danoise laisse entendre que la première offre de l’OL est très loin du compte, puisque le club rhodanien a proposé 5,5 millions d’euros, et un million d’euros de bonus éventuel. Certes, le milieu de terrain a refusé de prolonger avec Brondby, mais il possède toujours un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2027 avec le club de la banlieue de Copenhague. Résultat, les dirigeants danois en demandent toujours 9 millions d’euros.

L'OL fait une offre et négocie

Du côté du joueur d’origine ghanéenne, rejoindre l’OL est vu comme une bonne chose, afin de signer dans une équipe ambitieuse, avec du temps de jeu à aller chercher et un effectif assez jeune qui lui convient bien. A 20 ans, il pourrait compléter l’effectif de Paulo Fonseca, et même venir pour compenser un éventuel départ de Tanner Tessmann, toujours suivi en Italie.
Toutefois, il va falloir que tout le monde fasse un effort car à l’heure actuelle, Brondby estime ne pas avoir reçu l’offre nécessaire pour laisser partir Noah Nartey. Il reste encore trois semaines de mercato pour permettre à ce dossier de se décanter, mais l’OL a décidé de partir de très bas pour s’éviter une grosse dépense.
Les discussions sont en tout cas toujours de mise entre les deux camps, et de nouveaux rendez-vous au sujet de ce transfert sont prévues dans les prochaines 48 heures. Une preuve que l’OL souhaite garder ce dossier au chaud, d’autant que la concurrence n’a pas non plus bougé le petit doigt à l’heure actuelle.
En attendant, Noah Nartey enchaine les semaines sans jouer, le championnat danois ayant fermé ses portes pour l’hiver. Sans Coupe d’Europe puisqu’il s’est fait éliminer par Strasbourg en barrages de Conférence League, il n’a pas joué depuis le 1er décembre pour le club actuellement troisième du championnat danois.
