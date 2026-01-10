ICONSPORT_281321_0130
Alpha Touré

L'OL fonce sur une pépite du FC Metz

OL10 janv. , 11:20
parHadrien Rivayrand
1
L’OL prévoit encore de recruter cet hiver sur le marché des transferts. Les Gones ont notamment des vues sur le milieu de terrain du FC Metz, Alpha Touré.
À Lyon, l’objectif est de repartir en 2026 sur de très bonnes bases. La récente arrivée d’Endrick, prêté par le Real Madrid, a envoyé un message clair à la concurrence, en France comme en Europe. Malgré des moyens financiers revus à la baisse, les Gones restent très ambitieux. La cellule de recrutement de l’OL est plus que jamais au travail pour renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. Les pensionnaires du Groupama Stadium espèrent notamment trouver leur bonheur en Ligue 1 du côté du FC Metz.

L'OL pense à faire un coup à Metz

Selon les informations d’Ekrem Konur, l’OL est en effet en course pour s’attacher les services d’Alpha Touré. Encore sous contrat avec le FC Metz jusqu’en juin 2028, le milieu de terrain est estimé à près de 2 millions d’euros.
À 19 ans, Touré est déjà un élément clé de la formation lorraine, ayant participé à 17 rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison. Il pourrait apporter de la concurrence au milieu de terrain lyonnais, qui a besoin de renforts pour rester compétitif sur tous les tableaux en cette seconde partie de saison.

Derniers commentaires

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Regarde l'action zoomée au ralenti et ose encore me dire quil ne lui touche pas le pied gauche... vas-y ose..

L'OM prévient la Roma, c'est 30 ME pour Vaz

Quels tocards lui et ses agents....

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

tu connais rien au foot. ca se confirme a chaque fois que tu ouvres ton claque merde. c marrant

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

tu penses que dans 30 ans ça sera comment pour ton club??? a la limite de la relegation avant le Qatar et son fric. donc evite de la ramener petit cretin

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

regarde encore et encore les images. Neves n est pas touché. pfff mensonge et mauvaise foi..... Derrien a aussi dit qu il y avait contact. point baarre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

