L'OL fonce sur une pépite du FC Metz

L’OL prévoit encore de recruter cet hiver sur le marché des transferts. Les Gones ont notamment des vues sur le milieu de terrain du FC Metz, Alpha Touré.

À Lyon, l’objectif est de repartir en 2026 sur de très bonnes bases. La récente arrivée d’Endrick, prêté par le Real Madrid, a envoyé un message clair à la concurrence, en France comme en Europe. Malgré des moyens financiers revus à la baisse, les Gones restent très ambitieux. La cellule de recrutement de l’ OL est plus que jamais au travail pour renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. Les pensionnaires du Groupama Stadium espèrent notamment trouver leur bonheur en Ligue 1 du côté du FC Metz.

L'OL pense à faire un coup à Metz

Selon les informations d’Ekrem Konur, l’OL est en effet en course pour s’attacher les services d’Alpha Touré. Encore sous contrat avec le FC Metz jusqu’en juin 2028, le milieu de terrain est estimé à près de 2 millions d’euros.

À 19 ans, Touré est déjà un élément clé de la formation lorraine, ayant participé à 17 rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison. Il pourrait apporter de la concurrence au milieu de terrain lyonnais, qui a besoin de renforts pour rester compétitif sur tous les tableaux en cette seconde partie de saison.

Lire aussi OL : Il signe à Lyon et reçoit les félicitations

Si l’OL veut boucler la venue du natif de Kaolack, il faudra se montrer particulièrement persuasif, tant auprès du joueur que de son club. La concurrence est en effet importante dans ce dossier. En France, l’OGC Nice est également intéressé par le Sénégalais. À l’étranger, West Ham, Francfort et Feyenoord suivent sa situation de près.

Nul doute que le FC Metz cherchera également à sécuriser un remplaçant avant de laisser partir Alpha Touré. Le club lorrain lutte pour sa survie en Ligue 1 et perdre son milieu de terrain serait un véritable coup dur pour la formation entraînée par Stéphane Le Mignan.