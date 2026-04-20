ICONSPORT_239408_0009
Israel Reyes

L'OL file au Mexique pour un transfert à 5 ME

OL20 avr. , 13:30
parQuentin Mallet
1
En pleine course au podium en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais travaille aussi sur les contours de son effectif pour la saison prochaine. Alors que l'ouverture du mercato estival approche à grands pas, la cellule de recrutement rhodanienne cible Israel Reyes, un défenseur central mexicain.
L'effectif de Paulo Fonseca n'est visiblement pas perturbé par les nombreux chamboulements dans les hautes sphères du club. Sur la pelouse du Parc des Princes, l'OL a frappé très fort en allant s'imposer face à un PSG en pleine gestion de ses efforts. Un résultat qui chamboule aussi bien la course au titre que celle à la Ligue des champions. Pour les Gones, une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes serait aussi inattendue que bienvenue. Sur un plan financier, la direction rhodanienne profiterait des revenus inhérents à une participation à la C1. De quoi donner de la flexibilité à la cellule de recrutement chargée de dessiner les contours de l'effectif en vue de la saison prochaine.

Lire aussi

OL : Moreira marche sur le PSG, ses notes sont explosivesOL : Moreira marche sur le PSG, ses notes sont explosives
L'OL signe un renfort de poids pour son mercato d'étéL'OL signe un renfort de poids pour son mercato d'été

L'OL tenté par Israel Reyes

Et aux dernières nouvelles, l'OL est bien actif sur le marché des transferts. Pour pallier d'éventuels chamboulements dans son arrière-garde, le club rhodanien cherche un nouveau défenseur central. Et selon Ekrem Konur, Israel Reyes fait partie des joueurs ciblés par la direction sportive lyonnaise. Originaire du Mexique et né en 2000, ce défenseur droitier et athlétique d'1,80 m réalise une saison pleine avec son club du CF América (35 apparitions, 3021 minutes disputées, soit 86 minutes de temps de jeu moyen).
Capable d'évoluer aux deux axes de la défense centrale, il peut aussi dépanner en tant que latéral droit, voire milieu de terrain défensif. Une polyvalence intéressante, tout comme son prix : Transfermarkt l'évalue à seulement 5 millions d'euros. Encore une bonne pioche à venir pour l'OL ? La concurrence reste toutefois importante sur le dossier puisque le journaliste insider ajoute que si aucune offre officielle n'a encore été faite, Benfica, Porto, Séville et Villarreal sont aussi à l'affût. Un intérêt chargé qui en dit long sur les qualités d'Israel Reyes.
Articles Recommandés
Mbappé ICONSPORT_362720_0038
Kylian Mbappé

Le Real a choisi le futur lieutenant de Mbappé

Le joueur italien du Paris FC adore la capitale
Paris FC

Ciro Immobile aime Paris, il va rester en Ligue 1

ICONSPORT_364584_0081
PSG

PSG : Julian Alvarez juge la Ligue 1 trop faible pour lui

Vitinha
PSG

PSG : Vitinha souffre d'une inflammation du talon droit

Fil Info

20 avr. , 16:00
Le Real a choisi le futur lieutenant de Mbappé
20 avr. , 15:30
Ciro Immobile aime Paris, il va rester en Ligue 1
20 avr. , 15:00
PSG : Julian Alvarez juge la Ligue 1 trop faible pour lui
20 avr. , 14:37
PSG : Vitinha souffre d'une inflammation du talon droit
20 avr. , 14:30
OL : Le « Roi » Endrick a mis le PSG à ses pieds
20 avr. , 14:00
« Un champ de ruines », La Provence enterre Medhi Benatia
20 avr. , 13:00
ASSE : Les Verts se rassurent, c'est fait à 99%
20 avr. , 12:40
L'OL dépense 4ME, ce joueur lui rapporte 50ME
20 avr. , 12:20
OM : Les joueurs se révoltent contre Benatia et Beye

Derniers commentaires

PSG : Julian Alvarez juge la Ligue 1 trop faible pour lui

Pour qui se prend-il ????????

OL : Tolisso forfait contre le PSG

ben alors ils ont meme gagner sans tolisso et avec de l'intensité mdr tout pour te faire mentir mdr

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

double bus ? regardes les 20 premieres minutes. on allait quand meme pas jouer tout le match comme ça et vous en mettre 8

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

c'est vrai, meme que je l'ai lu dans ton post du 32mars à 26h03

L'OL file au Mexique pour un transfert à 5 ME

Même si il ne faut certainement pas tout croire, y a une chose qui est certain c'est que ca bosse.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

Loading