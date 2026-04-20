L'OL file au Mexique pour un transfert à 5 ME

En pleine course au podium en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais travaille aussi sur les contours de son effectif pour la saison prochaine. Alors que l'ouverture du mercato estival approche à grands pas, la cellule de recrutement rhodanienne cible Israel Reyes, un défenseur central mexicain.

L'effectif de Paulo Fonseca n'est visiblement pas perturbé par les nombreux chamboulements dans les hautes sphères du club. Sur la pelouse du Parc des Princes, l' OL a frappé très fort en allant s'imposer face à un PSG en pleine gestion de ses efforts. Un résultat qui chamboule aussi bien la course au titre que celle à la Ligue des champions. Pour les Gones, une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes serait aussi inattendue que bienvenue. Sur un plan financier, la direction rhodanienne profiterait des revenus inhérents à une participation à la C1. De quoi donner de la flexibilité à la cellule de recrutement chargée de dessiner les contours de l'effectif en vue de la saison prochaine.

L'OL tenté par Israel Reyes

Et aux dernières nouvelles, l'OL est bien actif sur le marché des transferts. Pour pallier d'éventuels chamboulements dans son arrière-garde, le club rhodanien cherche un nouveau défenseur central. Et selon Ekrem Konur, Israel Reyes fait partie des joueurs ciblés par la direction sportive lyonnaise. Originaire du Mexique et né en 2000, ce défenseur droitier et athlétique d'1,80 m réalise une saison pleine avec son club du CF América (35 apparitions, 3021 minutes disputées, soit 86 minutes de temps de jeu moyen).

Capable d'évoluer aux deux axes de la défense centrale, il peut aussi dépanner en tant que latéral droit, voire milieu de terrain défensif. Une polyvalence intéressante, tout comme son prix : Transfermarkt l'évalue à seulement 5 millions d'euros. Encore une bonne pioche à venir pour l'OL ? La concurrence reste toutefois importante sur le dossier puisque le journaliste insider ajoute que si aucune offre officielle n'a encore été faite, Benfica, Porto, Séville et Villarreal sont aussi à l'affût. Un intérêt chargé qui en dit long sur les qualités d'Israel Reyes.