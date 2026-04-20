Moreira la nouvelle star de l'OL
Moreira a mis le PSG à ses pieds

OL : Moreira marche sur le PSG, ses notes sont explosives

OL20 avr. , 8:20
parClaude Dautel
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Afonso Moreira a livré un match énorme dimanche soir avec l'OL face au PSG. Le joueur de 21 ans a démontré qu'il n'y a pas que Paris qui sait dénicher des talents venus du Portugal.
Dans un match toujours très suivi entre deux formations habituées au haut niveau, un joueur a démontré toutes ses qualités, c'est évidemment Afonso Moreira. Arrivé pour 2 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais en provenance du Sporting, l'été dernier, l'ailier de l'OL a mis en souffrance la défense parisienne, d'abord en étant passeur décisif sur le but d'Endrick, puis en y allant de son but sur une passe du même Endrick. Et l'on ne parle pas de la sale soirée passée par Achraf Hakimi. Après la rencontre, la prestation d'Afonso Moreira est forcément saluée à la hauteur qu'elle mérite et le jeune joueur de Lyon empile les bonnes notes.

Moreira, meilleur joueur du match à l'unanimité

Pour L'Equipe, Afonso Moreira est clairement le meilleur joueur du match et il obtient un 8 sur 10, contre 7 sur 10 pour Endrick. « Il s'était pleinement révélé à l'aller, quand l'OL était encore traumatisé par la grave blessure de Malick Fofana. Cette fois c'est lui a qui a traumatisé le PSG en dévorant le couloir gauche dans le dos d'Hakimi. Encore buteur contre Paris, le Portugais a développé de bout en bout une activité monumentale. La preuve : sur son aile, il est le Lyonnais qui a touché le plus de ballons ! », fait remarquer le quotidien sportif.
De son côté, Le Progrès c'est encore plus fort puisqu'Afonso Moreira obtient là encore la note la plus élevée de l'Olympique Lyonnais, mais avec un 9 sur 10. « Que dire du Portugais ? 9 duels gagnés au sol sur 14, une vraie vista pour faire tourner en bourrique Zabarnyi ou Hakimi, un rush depuis le rond central pour marquer le but du break, un mort de faim dans le travail sans ballon… Non content de presque tout bien faire et d’afficher une énergie et une envie contagieuses, le meilleur passeur lyonnais a offert des respirations précieuses à son collectif par ses nombreuses courses le long de la ligne. Et très rarement, les Parisiens ont su lui confisquer le cuir », applaudit le quotidien régional.
Nos confrères de Footmercato n'ont également aucune hésitation au moment de faire de l'attaquant portugais de l'OL le joueur du match. « Le jeune Portugais avait grandement manqué à l’Olympique Lyonnais durant sa blessure, et on comprend pourquoi. Car la pelouse du Parc des Princes ne l’a pas inquiété et, au contraire, elle lui a permis de se faire connaître au très grand public (...) Au-delà des buts, il a effectué une activité hors-norme sur son côté gauche, laissant Hakimi et Zabarnyi en difficulté, mais aussi Doué lors de ses retours défensifs. Le profil parfait pour ce genre de match », écrivent nos confrères après cette masterclass d'un joueur sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2029 et dont la valeur est déjà passée de 2 à 10 millions d'euros selon Transfermarkt.
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