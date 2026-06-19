ICONSPORT_365613_0414

L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

OL19 juin , 10:30
parGuillaume Conte
4
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OL a réussi à récupérer une somme capable de sauver son passage devant la DNCG en transférant Afonso Moreira à Leverkusen. Les supporters ne voient pas cela de cette façon.
C’est une question qui mérite d’être posée à l’heure du football-business 2.0. Est-ce que les supporters doivent se réjouir d’une belle vente de leur club quand il est en difficulté financière, même si cela laisse partir un joueur prometteur et que son départ nuit clairement au niveau sportif de l’équipe ?

Les supporters désabusés par le départ de Moreira

Pour pouvoir valider son budget devant la DNCG, l’OL avait besoin d’une belle vente et le départ d’Afonso Moreira pour plus de 30 millions d’euros à Leverkusen est clairement une bonne opération comptable. Surtout pour un joueur acheté 2 ME un an plus tôt au Portugal. Mais pour de nombreux supporters lyonnais, cela reste une très mauvaise nouvelle car c’est un joueur attaché au club, en pleine progression, et ultra-décisif, qui quitte le club dès qu’il commence à briller.
Un départ assez mal vécu chez les suiveurs lyonnais, pour qui leur club n’a juste qu’à vocation à acheter des joueurs pour les revendre plus chers dès qu’ils se font connaître. « Légèrement déprimant d’être supporter de l’OL en ce moment », « C’est bien triste, il ne voulait pas partir », « Quel gâchis de le perdre… », « Surtout merci pour le pognon hein, on va pas se mentir l’OL en a un peu rien à carrer de ta gueule », « donc, on vend nos meilleurs éléments , alors qu’on peut être qualifié pour la LdC et avoir pas mal d’argent ? Parfait », « C’est désespérant d’assister à ce genre de transfert. Ras le bol », « Tellement de gens sont attristés par cette nouvelle. ça me fait de la peine », ont fait savoir les supporters de l’OL, pour qui si John Textor est le principal coupable de la situation, les nouveaux dirigeants ont aussi sacrifié une possible place en Ligue des Champions pour une belle vente.
Une situation compliquée à gérer pour l’OL, qui aurait certainement préféré vendre des remplaçants plutôt que sa pépite Afonso Moreira, mais les impératifs économiques ont pris le dessus.
Articles Recommandés
Hakimi sort du silence
PSG

« Enfin je pourrai parler », Hakimi réagit à l’annonce son futur procès pour viol

Le PSG a un doute sur Hakimi
PSG

Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

ICONSPORT_367353_0054
OL

L'OL à quelques heures d'un changement historique

Rodolphe Saadé choisit un autre port
OM

OM : CMA-CGM choisit un autre club de Ligue 1, adieu le Vélodrome

Fil Info

19 juin , 10:35
« Enfin je pourrai parler », Hakimi réagit à l’annonce son futur procès pour viol
19 juin , 10:00
Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme
19 juin , 9:40
L'OL à quelques heures d'un changement historique
19 juin , 9:20
OM : CMA-CGM choisit un autre club de Ligue 1, adieu le Vélodrome
19 juin , 9:00
L'ASSE prend un risque énorme, il tire déjà le signal d'alarme
19 juin , 8:40
OL : 30ME pour Malick Fofana, Lyon tend l'oreille
19 juin , 8:20
OM : Quatre clubs s'excitent pour le même joueur
19 juin , 8:00
PSG : Joao Neves balance sur Cristiano Ronaldo, ça chauffe très fort
19 juin , 7:20
TV : Pays-Bas - Suède, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Derniers commentaires

L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

Normal que nous soyons dépités Mais imaginons le pire , Moreira serait resté sur le banc et l'OL finissait le championnat a la quinzième place On serait dans la m. jusqu'au cou Oui pas contents mais toujours avec nos gones

L'OL à quelques heures d'un changement historique

C'est plutôt la caste des trolls qui m'emmerdent parce qu'ils mettent une sale ambiance et pourrissent le Net. Mais bon, quand on autant lucide que je suis supporter de l'OM, on évite de l'afficher dans son pseudo, ça évite de passer pour un imbécile (encore que, pour le coup il faudrait avoir un peu d'amour propre).

L'OL à quelques heures d'un changement historique

Ah ben oui oui j'ai bien vu et j'e m'en bats les reins mon grand!! Si "mon oeuvre " t'emmerde c'est ton problème!!

L'OL à quelques heures d'un changement historique

Ah mais j'ai bien compris que tu te foutais de sergio nostradamus... mais ce message t'es plutôt destiné pour l'ensemble de ton "oeuvre" de troll merdique.

L'OL à quelques heures d'un changement historique

Et au final, vous allez touché combien pour Moreira? Bein 25 ne fois que vous aurez filé ce que vous devez au sporting... donc bon...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Loading