L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

Normal que nous soyons dépités Mais imaginons le pire , Moreira serait resté sur le banc et l'OL finissait le championnat a la quinzième place On serait dans la m. jusqu'au cou Oui pas contents mais toujours avec nos gones
C'est plutôt la caste des trolls qui m'emmerdent parce qu'ils mettent une sale ambiance et pourrissent le Net. Mais bon, quand on autant lucide que je suis supporter de l'OM, on évite de l'afficher dans son pseudo, ça évite de passer pour un imbécile (encore que, pour le coup il faudrait avoir un peu d'amour propre).
Ah ben oui oui j'ai bien vu et j'e m'en bats les reins mon grand!! Si "mon oeuvre " t'emmerde c'est ton problème!!
Ah mais j'ai bien compris que tu te foutais de sergio nostradamus... mais ce message t'es plutôt destiné pour l'ensemble de ton "oeuvre" de troll merdique.
Et au final, vous allez touché combien pour Moreira? Bein 25 ne fois que vous aurez filé ce que vous devez au sporting... donc bon...
Loading
Afonso Moreira quitte l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Bayer Leverkusen 🇩🇪 Merci pour cette magnifique saison sous le maillot lyonnais : tes buts, ton énergie, ton état d'esprit 🙏❤️ Bonne continuation pour la suite de ta carrière ⚽🔥