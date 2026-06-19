L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

L'OL a réussi à récupérer une somme capable de sauver son passage devant la DNCG en transférant Afonso Moreira à Leverkusen. Les supporters ne voient pas cela de cette façon.

C’est une question qui mérite d’être posée à l’heure du football-business 2.0. Est-ce que les supporters doivent se réjouir d’une belle vente de leur club quand il est en difficulté financière, même si cela laisse partir un joueur prometteur et que son départ nuit clairement au niveau sportif de l’équipe ?

Les supporters désabusés par le départ de Moreira

Pour pouvoir valider son budget devant la DNCG, l’OL avait besoin d’une belle vente et le départ d’Afonso Moreira pour plus de 30 millions d’euros à Leverkusen est clairement une bonne opération comptable. Surtout pour un joueur acheté 2 ME un an plus tôt au Portugal. Mais pour de nombreux supporters lyonnais, cela reste une très mauvaise nouvelle car c’est un joueur attaché au club, en pleine progression, et ultra-décisif, qui quitte le club dès qu’il commence à briller.

Un départ assez mal vécu chez les suiveurs lyonnais, pour qui leur club n’a juste qu’à vocation à acheter des joueurs pour les revendre plus chers dès qu’ils se font connaître. « Légèrement déprimant d’être supporter de l’OL en ce moment », « C’est bien triste, il ne voulait pas partir », « Quel gâchis de le perdre… », « Surtout merci pour le pognon hein, on va pas se mentir l’OL en a un peu rien à carrer de ta gueule », « donc, on vend nos meilleurs éléments , alors qu’on peut être qualifié pour la LdC et avoir pas mal d’argent ? Parfait », « C’est désespérant d’assister à ce genre de transfert. Ras le bol », « Tellement de gens sont attristés par cette nouvelle. ça me fait de la peine », ont fait savoir les supporters de l’OL, pour qui si John Textor est le principal coupable de la situation, les nouveaux dirigeants ont aussi sacrifié une possible place en Ligue des Champions pour une belle vente.

Une situation compliquée à gérer pour l’OL, qui aurait certainement préféré vendre des remplaçants plutôt que sa pépite Afonso Moreira, mais les impératifs économiques ont pris le dessus.