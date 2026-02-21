ICONSPORT_312883_0730
Parc des Princes

PSG - Metz : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ligue 121 févr. , 20:17
parMehdi Lunay
23e journée de Ligue 1
Compo du Paris Saint-Germain : Safonov - Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez - Zaire-Emery, Dro Fernandez, Lee - Doué, Ramos, Barcola
Compo du FC Metz : Fischer - Kouao, S.Sané, Gbamin, Yegbe, Ballo-Touré - A.Touré, Traoré, Michal, Tsitaishvili - Diallo
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52231715442024
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading