OL : Interdiction de parler de ce record historique

En cas de victoire dimanche à Strasbourg, l'OL peut mettre l'OM à huit points une semaine avant d'aller à Marseille. Mais Lyon peut également enchaîner une quatorzième victoire de suite.

Pour trouver trace de la dernière défaite de l'Olympique Lyonnais, il faut remonter au 7 décembre 2025 et à un échec à Lorient en Ligue 1 . Depuis, l'équipe de Paulo Fonseca enfile les victoires et si Endrick et ses coéquipiers gagnent dimanche à la Meinau, l'OL en sera à quatorze succès consécutifs. Une série pas anodine, puisqu'il faut remonter à 2006, et l'ère Juninho, pour retrouver une telle succession de victoires. Au moment de préparer cette rencontre importante à plus d'un titre à Strasbourg, Paulo Fonseca refuse de se prendre la tête avec ce record qui est dans la tête de l'ensemble des supporters de l'Olympique Lyonnais. En conférence de presse, le technicien portugais a refusé de se focaliser sur cette barre de 14 victoires.

L'OL veut gagner, mais pas pour le record

Paulo Fonseca le sait, plus que ce record en cas de victoire à la Meinau, c'est l'importance au classement de Ligue 1 qu'elle aura qui compte. « Le record n’est pas le plus important. Nous voulons continuer à bien jouer et à gagner. Ce n’est pas pour le record, mais pour les trois points ; c’est cela le plus important pour moi. Nous ne parlons pas de ce record. Nous sommes dans une bonne période, mais nous n’en faisons pas un sujet : ce n’est pas le plus important pour nous », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais à la veille de ce déplacement en Alsace.

Membre de l'équipe qui, il y a 20 ans, avait établi ce record, Jérémy Berthod avoue se régaler de ce qu'il voit actuellement à l'Olympique Lyonnais. « La série d’aujourd’hui et a sans doute plus de saveur car elle est plus inattendue, mais révélatrice de l’état d’esprit actuel à l’OL. Il n’y a pas autant d’internationaux, mais la dynamique créée porte la marque d’un collectif fort. C’est top à voir », avoue l'ancien joueur de l'OL dans Le Progrès.