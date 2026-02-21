ICONSPORT_342826_0280
Paulo Fonseca

OL : Interdiction de parler de ce record historique

OL21 févr. , 19:30
parClaude Dautel
5
En cas de victoire dimanche à Strasbourg, l'OL peut mettre l'OM à huit points une semaine avant d'aller à Marseille. Mais Lyon peut également enchaîner une quatorzième victoire de suite.
Pour trouver trace de la dernière défaite de l'Olympique Lyonnais, il faut remonter au 7 décembre 2025 et à un échec à Lorient en Ligue 1. Depuis, l'équipe de Paulo Fonseca enfile les victoires et si Endrick et ses coéquipiers gagnent dimanche à la Meinau, l'OL en sera à quatorze succès consécutifs. Une série pas anodine, puisqu'il faut remonter à 2006, et l'ère Juninho, pour retrouver une telle succession de victoires. Au moment de préparer cette rencontre importante à plus d'un titre à Strasbourg, Paulo Fonseca refuse de se prendre la tête avec ce record qui est dans la tête de l'ensemble des supporters de l'Olympique Lyonnais. En conférence de presse, le technicien portugais a refusé de se focaliser sur cette barre de 14 victoires.

L'OL veut gagner, mais pas pour le record

Paulo Fonseca le sait, plus que ce record en cas de victoire à la Meinau, c'est l'importance au classement de Ligue 1 qu'elle aura qui compte. « Le record n’est pas le plus important. Nous voulons continuer à bien jouer et à gagner. Ce n’est pas pour le record, mais pour les trois points ; c’est cela le plus important pour moi. Nous ne parlons pas de ce record. Nous sommes dans une bonne période, mais nous n’en faisons pas un sujet : ce n’est pas le plus important pour nous », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais à la veille de ce déplacement en Alsace.
Membre de l'équipe qui, il y a 20 ans, avait établi ce record, Jérémy Berthod avoue se régaler de ce qu'il voit actuellement à l'Olympique Lyonnais. « La série d’aujourd’hui et a sans doute plus de saveur car elle est plus inattendue, mais révélatrice de l’état d’esprit actuel à l’OL. Il n’y a pas autant d’internationaux, mais la dynamique créée porte la marque d’un collectif fort. C’est top à voir », avoue l'ancien joueur de l'OL dans Le Progrès.
5
Articles Recommandés
le real l ejecte la reponse osee de vinicius vinicius 22 396532
Ligue des Champions

Prestianni va demander des excuses et de l’argent à Vinicius

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée

ICONSPORT_355909_0197
Ligue 1

L1 : Toulouse prive le Paris FC du hold-up

ICONSPORT_356010_0047
Liga

Esp : Le Real Madrid tombe à Osasuna

Fil Info

21 févr. , 21:30
Prestianni va demander des excuses et de l’argent à Vinicius
21 févr. , 20:57
L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée
21 févr. , 20:56
L1 : Toulouse prive le Paris FC du hold-up
21 févr. , 20:32
Esp : Le Real Madrid tombe à Osasuna
21 févr. , 20:30
TV : Canal+ veut revenir, De Tavernost refuse
21 févr. , 20:17
PSG - Metz : les compos (21h05 sur Ligue1+)
21 févr. , 20:00
EdF : Lucas Chevalier menacé
21 févr. , 19:10
OL : Paulo Fonseca dévoile son groupe pour défier Strasbourg

Derniers commentaires

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

tant que ça fait mouiller les kassos du forum

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

lol que t es bête. mon Dieu ça frôle le genie

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

grave. Sulc ballon d or

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

"tu pue le seum". même en 4 mots tu arrives à faire une faute kassos.

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

et l' école sinon? arrêt en CE1?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52231715442024
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading