L'OL et son rythme de relégable, la concurrence adore

L'OL est en grande difficulté depuis quelques semaines en Ligue 1. Les Gones ont été éjectés du top 4 suite à leur match nul à Angers ce dimanche.

L'Olympique Lyonnais était bien installé dans le top 4 il y a encore quelques semaines, mais les Gones sont en train de s’écrouler. Désormais, les hommes de Paulo Fonseca occupent la 6e place du classement. Rien n’est encore joué dans un sens comme dans l’autre, mais la dynamique actuelle est clairement négative. L’ OL avance à un rythme digne d’une équipe de bas de tableau, et si aucun progrès n’est constaté rapidement, les pensionnaires du Groupama Stadium pourraient bien tout perdre.

L'OL avance au ralenti… au pire des moments

Comme le rappelle Olympique et Lyonnais, l’OL n’a en effet pris que 3 points sur 18 possibles ces dernières semaines. Les Gones sont tout simplement la troisième pire équipe de Ligue 1 sur cette période, derrière Metz et Le Havre. À noter que ces trois points proviennent uniquement de matchs nuls, sans aucune victoire.

Pendant ce temps, la concurrence est en forme : Monaco a pris 18 points sur 18. Viennent ensuite de Lille (16 points), Rennes (13 points), Strasbourg (12 points) et l’OM (9 points). Forcément, les troupes lyonnaises en ont lourdement payé le prix, se retrouvant hors du top 4.

L’OL va devoir rapidement se reprendre et faire la différence lors des six derniers matchs de Ligue 1. Parmi ces rencontres, les Gones affronteront le PSG, le Stade Rennais et le RC Lens. On ne peut pas dire que les Rhodaniens abordent ces échéances avec confiance. Heureusement pour eux, la concurrence aura également un calendrier chargé à gérer.

Paulo Fonseca et ses joueurs devront gérer la pression qui monte au sein du club et parmi les supporters. La moindre erreur pourrait coûter cher, et il sera crucial de retrouver de la solidité défensive, de l’efficacité devant le but et une cohésion collective.