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OL

L'OL et son rythme de relégable, la concurrence adore

OL07 avr. , 9:40
parHadrien Rivayrand
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L'OL est en grande difficulté depuis quelques semaines en Ligue 1. Les Gones ont été éjectés du top 4 suite à leur match nul à Angers ce dimanche.
L'Olympique Lyonnais était bien installé dans le top 4 il y a encore quelques semaines, mais les Gones sont en train de s’écrouler. Désormais, les hommes de Paulo Fonseca occupent la 6e place du classement. Rien n’est encore joué dans un sens comme dans l’autre, mais la dynamique actuelle est clairement négative. L’OL avance à un rythme digne d’une équipe de bas de tableau, et si aucun progrès n’est constaté rapidement, les pensionnaires du Groupama Stadium pourraient bien tout perdre.

L'OL avance au ralenti… au pire des moments

Comme le rappelle Olympique et Lyonnais, l’OL n’a en effet pris que 3 points sur 18 possibles ces dernières semaines. Les Gones sont tout simplement la troisième pire équipe de Ligue 1 sur cette période, derrière Metz et Le Havre. À noter que ces trois points proviennent uniquement de matchs nuls, sans aucune victoire.
Pendant ce temps, la concurrence est en forme : Monaco a pris 18 points sur 18. Viennent ensuite de Lille (16 points), Rennes (13 points), Strasbourg (12 points) et l’OM (9 points). Forcément, les troupes lyonnaises en ont lourdement payé le prix, se retrouvant hors du top 4.

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L’OL va devoir rapidement se reprendre et faire la différence lors des six derniers matchs de Ligue 1. Parmi ces rencontres, les Gones affronteront le PSG, le Stade Rennais et le RC Lens. On ne peut pas dire que les Rhodaniens abordent ces échéances avec confiance. Heureusement pour eux, la concurrence aura également un calendrier chargé à gérer.
Paulo Fonseca et ses joueurs devront gérer la pression qui monte au sein du club et parmi les supporters. La moindre erreur pourrait coûter cher, et il sera crucial de retrouver de la solidité défensive, de l’efficacité devant le but et une cohésion collective.
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Derniers commentaires

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

Connard Le havre avait loué toutes les places.Lyon devait s'y prendre plus tôt

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

Toujours aussi c.n ce rigolo ... Qui va profiter des points UEFA et du 4éme club en LDC toute la L1 et grâce à qui ..... au PSG ....

PSG : Dragué par le Maire de Paris, Al-Khelaïfi regarde ailleurs

Dijaya toujours égal à lui-même, c'est à dire nul avec ses commentaires racistes et haineux. Je te repose la question : pourquoi tu ne suis pas les conseils que tu donnes aux autres et que tu restes sur les articles de ton club ? Tu demandes aux autres de la fermer quand ils mettent des commentaires qui ne te plaisent pas sur l'OM, alors toi aussi ferme-la.

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

Quand on sait que lehavre a refusé le report du match contre lyon entre les 2 matchs de c3 et que la lfp a validé le refus c'est quand meme a se poser des questions sur la neutralité des decisions .. Lyon a eu regulierement se genre de refus a l'epoque .. que la demande soit faite ok mais que si il y a refus que la decision du club adverse soit respectée.. Normalement tu joues la coupe d'europe tu dois avoir l'effectif pour et je suis dsl mais paris peut largement aligné son equipe b contre lens car meme l"equipe b coute plus cher que l'effectif lensois

OM, Lens, Rennes… Un Lorientais affole la Ligue 1

Il en reste donc encore un qui prends les affirmations de ce site pour des vérités: l'idiot de la Villette.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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