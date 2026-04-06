L'Europe ou l'enfer, l'OL est prévenu

L'OL n'y arrive plus du tout en Ligue 1 et pourrait bien finir par tout perdre. Pourtant, une qualification en coupe d'Europe reste vitale pour le club rhodanien.

Il y a seulement quelques mois, l' OL avait échappé de justesse à la relégation administrative malgré des difficultés économiques importantes. Cette saison, les Gones ont dû se débrouiller avec les moyens du bord. Le début de championnat avait été prometteur, avec de bonnes performances collectives malgré un effectif limité.

Mais aujourd'hui, l'OL commence à lourdement payer ses efforts. La formation de Paulo Fonseca n'y arrive plus. Accroché ce dimanche sur la pelouse d'Angers, Lyon occupe désormais la 6e place du championnat, suffisante pour viser la Ligue Europa Conference… et ce serait un moindre mal.

L'OL plus en danger que jamais en cette fin de saison ?

Ces dernières heures, via son compte X, le compte fan de l'OL Malekao, grand spécialiste des finances de l'Olympique Lyonnais, a en effet rappelé l’importance d'une qualification en coupe d’Europe pour son club de cœur : « La coupe d’Europe est quasi vitale pour l’OL l’année prochaine. N’écoutez pas ceux qui raisonnent en termes d’“absence de ventes de joueurs” : il faudra en vendre de toute manière. Le budget se fera avec le provisionnel des revenus de coupe d’Europe. La Ligue des champions, c’est mieux ; l’Europa League, un moindre mal. »

L'Olympique Lyonnais va devoir s'accrocher comme jamais en cette fin de saison. Il reste encore six matchs à disputer en Ligue 1, dont des rencontres face au Paris Saint-Germain, au Stade Rennais et au RC Lens. Pas de quoi être très optimiste pour des troupes rhodaniennes méconnaissables. Paulo Fonseca devra rapidement inverser la tendance pour créer une dynamique positive et assurer l’essentiel, sous peine de placer l’OL dans une situation très délicate vis-à-vis d'une DNCG qui a encore le club dans le collimateur.