L'OL en Europe, c'est un flop total !

Si le Groupama Stadium affiche quasiment complet lors des rencontres à domicile de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, l'affluence n'est absolument pas la même en Ligue Europa. Pour la réception de Bâle, seulement 37 000 personnes sont attendues.

Après un été particulièrement mouvementé, l' Olympique Lyonnais a quand même réalisé un début de saison réussi. Avant les deux dernières défaites en Ligue 1, les hommes de Paulo Fonseca restaient sur une solide dynamique de 7 victoires en 8 matchs et réalisaient des prestations plus qu'intéressantes. De quoi attirer logiquement les spectateurs qui sont systématiquement venus en nombre lors des rencontres du championnat de France disputées au Groupama Stadium. En Ligue Europa, toutefois, la donne est bien différente. La réception du RB Salzbourg dans le cadre de la deuxième journée de la phase de championnat n'a attiré que 31 000 spectateurs sur les 60 000 places disponibles dans le stade. Et ce n'est pas encore terminé.

Europa League 23 octobre 2025 à 18:45 Olympique Lyonnais 18:45 Basel

La faible affluence attendue pour OL - Bâle

Comme l'indique le compte X Stade OL HD, l'affluence attendue pour la réception du FC Bâle en Ligue Europa se situe entre 35 900 et 38 400, soit une moyenne pressentie d'un peu plus de 37 000 personnes. Un tel total représente un taux de remplissage de seulement 62 %, ce qu'on peut aisément considérer comme étant un flop pour un match européen. Cette affluence s'explique toutefois par le principal facteur de la temporalité de la rencontre.

En effet, le coup d'envoi de la rencontre est attendu ce jeudi 23 octobre à… 18h45. Une heure de débauche qui ne laisse pas forcément une marge nécessaire aux supporters pour aller jusqu'au stade. Mais est-ce une excuse suffisante ? Le premier match à domicile en Ligue Europa face à Salzbourg avait été lancé à 21h et n'avait conquis que la moitié de l'affluence maximale.