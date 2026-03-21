L’OL en crise, sifflets interdits au Groupama Stadium

Eliminé par le Celta Vigo en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais perd encore un objectif pour cette fin de saison. Le club rhodanien traverse une période compliquée, d’où le soutien réclamé par les Bad Gones avant le choc de Ligue 1 face à l’AS Monaco dimanche.

Plein d’ambitions il y a encore quelques semaines, l’Olympique Lyonnais risque de tout perdre. L’équipe entraînée par Paulo Fonseca, sortie par le Racing Club de Lens en Coupe de France, peut maintenant dire adieu à la Ligue Europa après son élimination contre le Celta Vigo (1-1, 0-2). Pour sauver ce qui peut encore l’être, les Gones vont tenter d’arracher une place qualificative pour la Ligue des Champions via le championnat.

La tâche ne sera pas simple étant donné la petite forme des Lyonnais. Toutes compétitions confondues, le club rhodanien n’a remporté aucun de ses sept derniers matchs. Les nombreuses blessures n’y sont évidemment pas étrangères, d’autant qu’elles obligent Paulo Fonseca à solliciter les mêmes joueurs dans un calendrier chargé. Dans ce contexte, l’Olympique Lyonnais a besoin du soutien de ses supporters, d’où l’appel lancé par les Bad Gones avant la venue de l’AS Monaco dimanche. « Ne jamais lâcher, a réclamé le groupe du Kop Virage Nord. Peuple lyonnais, au lendemain de cette élimination en Coupe d'Europe, ce n'est déjà plus le moment de se laisser aller à la déception. »

« Il reste huit matchs pour permettre à nos Gones d'aller chercher une place dans la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine, a écrit l’association. Pour y parvenir, nous devons tous rester unis derrière notre équipe, et cela dès dimanche face à un concurrent direct. Nous appelons chacun d'entre vous à être présent à 14h15 en tribune pour nos joueurs dès l'échauffement et faire ressentir la ferveur d'un peuple qui croit toujours en eux. Ensemble, écrivons un beau chapitre pour cette fin de saison. Allez l'OL ! » Pour affronter les Monégasques, les Lyonnais pourront compter sur les 55 000 spectateurs annoncés au Groupama Stadium.