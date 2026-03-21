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Un penalty incompréhensible pour le PSG, Nice enrage

Ligue 121 mars , 22:09
parMehdi Lunay
11
Bousculé par Nice, le Paris Saint-Germain a pris l'avantage juste avant la pause grâce à un penalty transformé par Nuno Mendes. Néanmoins, la décision prise par l'arbitre et la VAR a énervé les Niçois. Morgan Sanson a touché le ballon du bras. Le tireur Désiré Doué était près de lui et surtout la frappe fuyait complètement le cadre. Le fautif pensait que l'esprit du jeu n'était pas vraiment respecté sur le coup.
« A un moment donné, il va falloir faire preuve d’un peu de bon sens. Il n’y a personne derrière moi, il y a les tribunes. Moi je viens me protéger avec la première (main) et la deuxième je la maîtrise pas. Elle (la balle) me touche à peine. C’est frustrant encore une fois parce qu’il y a des choses comme ça qui sont contre nous depuis plusieurs semaines mais on va faire face à ça », a t-il lâché au micro de Ligue1+ à la mi-temps. Claude Puel en a rajouté une couche, se plaignant d'un potentiel double-contact sur le tir du corner précédent. Cela aurait alors offert un coup-franc indirect à Nice.
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TG

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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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