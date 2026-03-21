Un penalty incompréhensible pour le PSG, Nice enrage

De qui tu fais mention ?
Si ca peux te faire plaisir.... Si on devait prendre a la lettre tout les titres de Foot01........
C’est normal d’être exigeant avec l’académie Lyonnaise, on ne peut pas se contenter de 1,8 points en moyenne, les standards défini par Raymond Domenech la légende de Gerland lors du titre national de 89 sont de 2 pts en moyenne par match!
Un article sur du conditionnel, de mieux en mieux.
TG
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
Loading
Après quelques minutes de confusion suite à une main, la décision a été prise : penalty 🖐️ Logique selon vous ? #OGCNPSG