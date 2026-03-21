Un penalty incompréhensible pour le PSG, Nice enrage

Bousculé par Nice, le Paris Saint-Germain a pris l'avantage juste avant la pause grâce à un penalty transformé par Nuno Mendes. Néanmoins, la décision prise par l'arbitre et la VAR a énervé les Niçois. Morgan Sanson a touché le ballon du bras. Le tireur Désiré Doué était près de lui et surtout la frappe fuyait complètement le cadre. Le fautif pensait que l'esprit du jeu n'était pas vraiment respecté sur le coup.

« A un moment donné, il va falloir faire preuve d’un peu de bon sens. Il n’y a personne derrière moi, il y a les tribunes. Moi je viens me protéger avec la première (main) et la deuxième je la maîtrise pas. Elle (la balle) me touche à peine. C’est frustrant encore une fois parce qu’il y a des choses comme ça qui sont contre nous depuis plusieurs semaines mais on va faire face à ça », a t-il lâché au micro de Ligue1+ à la mi-temps. Claude Puel en a rajouté une couche, se plaignant d'un potentiel double-contact sur le tir du corner précédent. Cela aurait alors offert un coup-franc indirect à Nice.