OL : Le but refusé contre l'OM « a changé les choses »

C'est quoi un transfert XXL ?
Ça y est, vous n'apprenez jamais. Ça parle maintenant d'une trajectoire à la Ferguson. Triste om.
Le mec s'enflamme tout seul.
Avec un Lyon en petite forme et un Monaco en pleine bourré je crains que le résultat demain ne soit pas fait pour remonter le moral de l’OL ni des lyonnais..... Et comme Duverne je crains que l'équipe soit cramée. Pas de banc, des matchs qui se sont enchaînés, des blessures probablement issues de la fatigue, et un retour des blessés qui n'apporte pas l'espérance. Enfin un Endrick tout auréole à son arrivée mais qui depuis fin Janvier s’est effondré.... dure sera la fin de saison.
MDR article putaclic mais bon, donc avant QSI les clubs de L1 allaient régulièrement jusque dans le dernier carré de LDC et gagnaient même la coupe de temps en temps? Non, donc n'importe quoi.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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