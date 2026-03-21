Corentin Tolisso pensait avoir marqué contre Marseille
Corentin Tolisso contre l'OM

OL : Le but refusé contre l'OM « a changé les choses »

OL21 mars , 8:40
parClaude Dautel
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L'OL allait si bien il y a encore quelques matchs qu'il est difficile pour les supporters lyonnais d'encaisser les événements actuels. Pour Robert Duverne, le but refusé à Corentin Tolisso contre l'OM a probablement changé la face de la saison lyonnaise.
Alors que l'Olympique Lyonnais menait 1-0 au Vélodrome, Corentin Tolisso pensait bien avoir marqué le but du break juste au retour des vestiaires. Mais, le milieu de terrain de l'OL était finalement signalé en position de hors-jeu par la VAR. Un hors-jeu de quelques millimètres, mais un hors-jeu. On connaît la suite du match, et la victoire arrachée par l'OM dans les ultimes minutes. Ce soir-là, le club phocéen a raté une énorme occasion de faire le break sur Marseille, et depuis l'équipe d'Habib Beye est repassée devant Lyon et compte désormais deux points d'avance. Pour Robert Duverne, ce but refusé à Coco Tolisso est clairement un tournant de la saison, même s'il n'explique pas tout.

L'OL a raté une balle de break

S'exprimant dans Le Progrès, l'homme au chronomètre est clair. « Mais quand on se souvient que le club était en Ligue 2 ou pire en juin dernier, l’OL était dans une dynamique où il n’avait rien à perdre. C’est devenu plus difficile car il y avait beaucoup plus à perdre par la suite. Il y a eu trop de blessés aussi sans doute, des tournants ont été mal gérés. Le but refusé à « Coco » Tolisso pour un hors-jeu limite à Marseille change aussi des choses, car l’OL pouvait avoir 8 points d’avance sur l’OM », fait remarquer Robert Duverne, qui espère surtout que la préparation physique lyonnaise n'est pas fautive dans ce gros coup de moins bien des joueurs de Paulo Fonseca.
S'il ne remet pas en cause le travail des préparateurs physiques de l'OL, l'ancien préparateur physique de Lyon et de l'équipe de France se pose des questions : « Je m’interroge sur la méthodologie, qui n’est pas payante actuellement, mais l’important c’est que les choix soient compris à l’intérieur, au sein de l’effectif. Les joueurs sont-ils cuits ? Si c’est le cas, ce n’est pas normal à ce moment de la saison ». On saura dimanche contre l'AS Monaco, si effectivement Lyon peut encore viser le podium, et si l'OL s'impose, la trêve internationale va faire beaucoup de bien.
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OL : Le but refusé contre l'OM « a changé les choses »

Avec un Lyon en petite forme et un Monaco en pleine bourré je crains que le résultat demain ne soit pas fait pour remonter le moral de l’OL ni des lyonnais..... Et comme Duverne je crains que l'équipe soit cramée. Pas de banc, des matchs qui se sont enchaînés, des blessures probablement issues de la fatigue, et un retour des blessés qui n'apporte pas l'espérance. Enfin un Endrick tout auréole à son arrivée mais qui depuis fin Janvier s’est effondré.... dure sera la fin de saison.

Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

MDR article putaclic mais bon, donc avant QSI les clubs de L1 allaient régulièrement jusque dans le dernier carré de LDC et gagnaient même la coupe de temps en temps? Non, donc n'importe quoi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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