OL : Le but refusé contre l'OM « a changé les choses »

L'OL allait si bien il y a encore quelques matchs qu'il est difficile pour les supporters lyonnais d'encaisser les événements actuels. Pour Robert Duverne, le but refusé à Corentin Tolisso contre l'OM a probablement changé la face de la saison lyonnaise.

Alors que l'Olympique Lyonnais menait 1-0 au Vélodrome, Corentin Tolisso pensait bien avoir marqué le but du break juste au retour des vestiaires. Mais, le milieu de terrain de l'OL était finalement signalé en position de hors-jeu par la VAR. Un hors-jeu de quelques millimètres, mais un hors-jeu. On connaît la suite du match, et la victoire arrachée par l'OM dans les ultimes minutes. Ce soir-là, le club phocéen a raté une énorme occasion de faire le break sur Marseille, et depuis l'équipe d'Habib Beye est repassée devant Lyon et compte désormais deux points d'avance. Pour Robert Duverne, ce but refusé à Coco Tolisso est clairement un tournant de la saison, même s'il n'explique pas tout.

L'OL a raté une balle de break

S'exprimant dans Le Progrès, l'homme au chronomètre est clair. « Mais quand on se souvient que le club était en Ligue 2 ou pire en juin dernier, l’OL était dans une dynamique où il n’avait rien à perdre. C’est devenu plus difficile car il y avait beaucoup plus à perdre par la suite. Il y a eu trop de blessés aussi sans doute, des tournants ont été mal gérés. Le but refusé à « Coco » Tolisso pour un hors-jeu limite à Marseille change aussi des choses, car l’OL pouvait avoir 8 points d’avance sur l’OM », fait remarquer Robert Duverne, qui espère surtout que la préparation physique lyonnaise n'est pas fautive dans ce gros coup de moins bien des joueurs de Paulo Fonseca.

S'il ne remet pas en cause le travail des préparateurs physiques de l'OL, l'ancien préparateur physique de Lyon et de l'équipe de France se pose des questions : « Je m’interroge sur la méthodologie, qui n’est pas payante actuellement, mais l’important c’est que les choix soient compris à l’intérieur, au sein de l’effectif. Les joueurs sont-ils cuits ? Si c’est le cas, ce n’est pas normal à ce moment de la saison ». On saura dimanche contre l'AS Monaco, si effectivement Lyon peut encore viser le podium, et si l'OL s'impose, la trêve internationale va faire beaucoup de bien.