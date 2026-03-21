L2 : L'ASSE envoie Annecy au fond du lac

En réponse à la victoire de Troyes contre Dunkerque, l'AS Saint-Etienne a mis une gifle à Annecy (4-0) et ne laisse pas filer l'ESTAC.

Relégués à sept points de Troyes avant le coup d'envoi du match contre Annecy, les Verts n'avaient pas d'autre choix que de gagner ce samedi soir à Geoffroy-Guichard. Et l'ASSE a fait mieux que cela, puisque l'équipe de Philippe Montanier a balayé les visiteurs (4-0) avec quatre buteurs différents. Au classement, Sainté revient à quatre longueurs de Troyes, et remet Le Mans à trois longueurs, la bataille pour la Ligue 1 risque de faire rage jusqu'au bout, mais au rythme actuel de l'AS Saint-Etienne (19 points pris sur 21), il faudra être fort pour empêcher les Verts de remonter.