L1 : Le PSG reprend la tête avec autorité

27e journée de Ligue 1

Allianz Riviera

Nice-PSG 0-4

Buts : Nuno Mendes (42e sp), Doué (49e), Dro Fernandez (81e), Zaire-Emery (86e) pour le PSG

Exclusion : Ndayishimiye (61e) pour Nice

D'abord bousculé, le PSG a déroulé à Nice pour l'emporter 4-0. Les Parisiens sont de nouveau leaders tandis que Nice tremble pour son avenir en Ligue 1.

Avec le large succès de Lens vendredi, le PSG ne devait pas se rater à Nice. Les Aiglons avaient bien contenu Paris au match aller, la victoire ne se décidant qu'à la 94e minute. Les Niçois faisaient une bonne entame ce soir. Ils étaient entreprenants et mettaient de l'impact. Le PSG avait toutefois des occasions avec un Kvaratskhelia remuant mais maladroit dans la finition. Le match basculait sur un corner et la main de Sanson . Le penalty était sifflé et converti par Nuno Mendes.

Rentrés frustrés aux vestiaires, les Niçois cédaient une deuxième fois grâce au duo Mendes-Doué. Le jeune français concluait avec sang-froid. Pour ne rien arranger, Ndayishimiye se faisait exclure pour une violente semelle sur Lee. Paris déroulait en fin de match. Dro Fernandez marquait son premier but en Ligue 1 avant un dernier but signé Zaire-Emery. Les Parisiens sont leaders du championnat avec un point d'avance sur Lens et un match en moins. Nice n'a plus que 5 unités d'avance sur Auxerre barragiste.