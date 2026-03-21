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L1 : Le PSG reprend la tête avec autorité

Ligue 121 mars , 23:00
parMehdi Lunay
3
27e journée de Ligue 1
Allianz Riviera
Nice-PSG 0-4
Buts : Nuno Mendes (42e sp), Doué (49e), Dro Fernandez (81e), Zaire-Emery (86e) pour le PSG
Exclusion : Ndayishimiye (61e) pour Nice
D'abord bousculé, le PSG a déroulé à Nice pour l'emporter 4-0. Les Parisiens sont de nouveau leaders tandis que Nice tremble pour son avenir en Ligue 1.
Avec le large succès de Lens vendredi, le PSG ne devait pas se rater à Nice. Les Aiglons avaient bien contenu Paris au match aller, la victoire ne se décidant qu'à la 94e minute. Les Niçois faisaient une bonne entame ce soir. Ils étaient entreprenants et mettaient de l'impact. Le PSG avait toutefois des occasions avec un Kvaratskhelia remuant mais maladroit dans la finition. Le match basculait sur un corner et la main de Sanson. Le penalty était sifflé et converti par Nuno Mendes.
Rentrés frustrés aux vestiaires, les Niçois cédaient une deuxième fois grâce au duo Mendes-Doué. Le jeune français concluait avec sang-froid. Pour ne rien arranger, Ndayishimiye se faisait exclure pour une violente semelle sur Lee. Paris déroulait en fin de match. Dro Fernandez marquait son premier but en Ligue 1 avant un dernier but signé Zaire-Emery. Les Parisiens sont leaders du championnat avec un point d'avance sur Lens et un match en moins. Nice n'a plus que 5 unités d'avance sur Auxerre barragiste.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
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1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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