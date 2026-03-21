ICONSPORT_361361_0021
Bruno Genesio

Lille : Genesio débarque en furie pour une conf lunaire

LOSC21 mars , 22:00
parEric Bethsy
2
Critiqué après l’élimination en Ligue Europa, Bruno Genesio voulait régler ses comptes. L’entraîneur du LOSC a profité de sa conférence de presse pour répondre aux médias selon lui à l’origine de son traitement injustifié.
On a rarement vu Bruno Genesio aussi offensif en conférence de presse. Ce samedi, le coach du LOSC avait besoin de vider son sac. Les critiques après la défaite contre Aston Villa (2-0) en Ligue Europa sont mal passées auprès du technicien accusé d’avoir adopté une stratégie défensive en Angleterre. Pire encore, il se dit que ce huitième de finale retour n’était pas une priorité pour l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais. L’intéressé a donc tenu à mettre les choses au clair en rappelant certains faits.
« Premièrement, on va jouer notre 18e match depuis le 1er janvier, à Marseille, s’est défendu Bruno Genesio. C'est autant que le PSG et Lyon. Nous sommes les trois équipes du haut de tableau qui avons joué le plus de matchs. Deuxièmement, on a sept joueurs blessés, dont quatre attaquants. Troisièmement, nous n'avons pas galvaudé le match d'Aston Villa. Il me semblait que le système le mieux adapté était celui de jouer à cinq derrière, avec, c'est vrai, plus de joueurs défensifs qu'offensifs, mais regardez le nombre de blessés qu'on a en attaque, regardez l'effectif qu'on a. »
Ses changements dans le onze lui paraissaient donc pertinents. « J'avais décidé de faire quelques rotations, pour préserver la santé de mes joueurs, parce que c'est quand même important aussi, là c'était le système qui s'imposait à mes yeux, a-t-il expliqué. D'ailleurs, ce n'est pas une compo défensive de jouer à cinq défenseurs, contrairement à ce qu'on peut croire. J'ai été assez irrité de lire ça, d'entendre ça, et donc j'avais envie d'amener ces précisions. Quand j'aurai quitté la Ligue 1, il faudra trouver un autre souffre-douleur que moi, je vous laisse un peu de temps pour décider sur qui vous jetterez votre dévolu. »

Genesio a bien révisé les chiffres

« Cela fait 10 ans que j'entraîne, j'ai pratiquement 300 matchs de Ligue 1. J'ai regardé, parce que j'ai assez bien préparé ma conférence de presse, j'ai 1,8 point de moyenne depuis 10 ans, je pense que ce n'est pas mal. Mais j'en ai un peu assez que mon travail, mes performances, celles de mon staff, soient souvent réduites au fait que j'aie une bonne entente avec mes joueurs. Que tactiquement, il n'y a rien, que quand on joue à cinq défenseurs, c'est très défensif... J'en ai un peu assez d'entendre ça depuis une dizaine d'années, et toujours chez les mêmes. C'est un cri du coeur en fait. On ne va pas y passer la journée, mais j'avais besoin de vous le dire, de le faire savoir », a conclu Bruno Genesio, affecté par les commentaires à son sujet.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_361834_0275
Ligue 1

TV : OM - LOSC, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 27e journée

ICONSPORT_362529_0111
Ligue 1

L1 : Le PSG reprend la tête avec autorité

Groupama Stadium ICONSPORT_168112_0265
OL

L’OL en crise, sifflets interdits au Groupama Stadium

Fil Info

21 mars , 23:20
TV : OM - LOSC, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
21 mars , 23:02
L1 : Programme TV et résultats de la 27e journée
21 mars , 23:00
L1 : Le PSG reprend la tête avec autorité
21 mars , 22:30
L’OL en crise, sifflets interdits au Groupama Stadium
21 mars , 22:09
Un penalty incompréhensible pour le PSG, Nice enrage
21 mars , 22:02
L2 : L'ASSE envoie Annecy au fond du lac
21 mars , 21:55
L2 : Programme TV et résultats de la 28e journée
21 mars , 21:30
OM : Départ canon, Beye est le boss de l’ère McCourt

Derniers commentaires

L1 : Le PSG reprend la tête avec autorité

De qui tu fais mention ?

L’OL en crise, sifflets interdits au Groupama Stadium

Si ca peux te faire plaisir.... Si on devait prendre a la lettre tout les titres de Foot01........

Lille : Genesio débarque en furie pour une conf lunaire

C’est normal d’être exigeant avec l’académie Lyonnaise, on ne peut pas se contenter de 1,8 points en moyenne, les standards défini par Raymond Domenech la légende de Gerland lors du titre national de 89 sont de 2 pts en moyenne par match!

OM : Départ canon, Beye est le boss de l’ère McCourt

Un article sur du conditionnel, de mieux en mieux.

L1 : Le PSG reprend la tête avec autorité

TG

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading