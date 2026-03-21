Lille : Genesio débarque en furie pour une conf lunaire

Critiqué après l’élimination en Ligue Europa, Bruno Genesio voulait régler ses comptes. L’entraîneur du LOSC a profité de sa conférence de presse pour répondre aux médias selon lui à l’origine de son traitement injustifié.

On a rarement vu Bruno Genesio aussi offensif en conférence de presse. Ce samedi, le coach du LOSC avait besoin de vider son sac. Les critiques après la défaite contre Aston Villa (2-0) en Ligue Europa sont mal passées auprès du technicien accusé d’avoir adopté une stratégie défensive en Angleterre. Pire encore, il se dit que ce huitième de finale retour n’était pas une priorité pour l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais. L’intéressé a donc tenu à mettre les choses au clair en rappelant certains faits.

« Premièrement, on va jouer notre 18e match depuis le 1er janvier, à Marseille, s’est défendu Bruno Genesio. C'est autant que le PSG et Lyon. Nous sommes les trois équipes du haut de tableau qui avons joué le plus de matchs. Deuxièmement, on a sept joueurs blessés, dont quatre attaquants. Troisièmement, nous n'avons pas galvaudé le match d'Aston Villa. Il me semblait que le système le mieux adapté était celui de jouer à cinq derrière, avec, c'est vrai, plus de joueurs défensifs qu'offensifs, mais regardez le nombre de blessés qu'on a en attaque, regardez l'effectif qu'on a. »

J'avais décidé de faire quelques rotations, pour préserver la santé de mes joueurs, parce que c'est quand même important aussi, là c'était le système qui s'imposait à mes yeux, a-t-il expliqué. D'ailleurs, ce n'est pas une compo défensive de jouer à cinq défenseurs, contrairement à ce qu'on peut croire. J'ai été assez irrité de lire ça, d'entendre ça, et donc j'avais envie d'amener ces précisions. Quand j'aurai quitté la Ligue 1, il faudra trouver un autre souffre-douleur que moi, je vous laisse un peu de temps pour décider sur qui vous jetterez votre dévolu. » Ses changements dans le onze lui paraissaient donc pertinents. «, a-t-il expliqué.

Genesio a bien révisé les chiffres

« Cela fait 10 ans que j'entraîne, j'ai pratiquement 300 matchs de Ligue 1. J'ai regardé, parce que j'ai assez bien préparé ma conférence de presse, j'ai 1,8 point de moyenne depuis 10 ans, je pense que ce n'est pas mal. Mais j'en ai un peu assez que mon travail, mes performances, celles de mon staff, soient souvent réduites au fait que j'aie une bonne entente avec mes joueurs. Que tactiquement, il n'y a rien, que quand on joue à cinq défenseurs, c'est très défensif... J'en ai un peu assez d'entendre ça depuis une dizaine d'années, et toujours chez les mêmes. C'est un cri du coeur en fait. On ne va pas y passer la journée, mais j'avais besoin de vous le dire, de le faire savoir », a conclu Bruno Genesio, affecté par les commentaires à son sujet.