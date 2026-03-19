L2 : Programme TV et résultats de la 28e journée

28e journée de Ligue 2 :

Vendredi 20 mars

20h00 : Pau FC - Montpellier Hérault (sur beIN Sports Max 8)

Stade Lavallois - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports Max 4)

Clermont Foot - Red Star FC (sur beIN Sports Max 7)

US Boulogne - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 6)

Rodez Aveyron Football - Bastia (sur beIN Sports Max 5)

Amiens SC - Le Mans FC (sur beIN Sports Max 9)

Samedi 21 mars

14h00 : Troyes - USL Dunkerque (sur beIN Sports 1)

En Avant Guingamp - Stade de Reims (sur beIN Sports 2)

20h00 : AS Saint-Etienne - FC Annecy (sur beIN Sports 1)