L'OL drague la DNCG avec ce chiffre colossal

Sportivement l’Olympique Lyonnais n’a pas eu le résultat escompté en terres parisiennes cette semaine. Dans les coulisses le club s’active pour publier les comptes de la saison 2024/2025. Le groupe Eagle note les efforts réalisés au niveau de sa masse salariale.

Si sur le terrain l’Olympique Lyonnais fait grise mine après un match rocambolesque à Jean Bouin, sur le compte en banque, les rhodaniens peuvent sourire. Le club fait des efforts pour tenter de redresser la barre cette saison après être passé proche de la catastrophe cet été. Cependant, en début de semaine, la direction du septuple champion de France a annoncé le report de la publication des comptes de la saison dernière. Une nouvelle qui n’est pas alarmante, dans le communiqué l’ OL annonce également faire des efforts.

L’OL réduit sa masse salariale de 40%

Le point a été fait en cette fin de semaine sur la chaîne BFM TV Lyon. Dans l’émission Bonsoir Lyon ce report de la publication a été évoqué. À la question, faut-il s’inquiéter pour l’OL, la réponse est sans équivoque. « Pas d’avantage quand on connaît la situation économique déjà tendue de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs mois. Mais on le sait le club vit une saison sous contrainte marquée par un encadrement du recrutement et une limitation de la masse salariale. Cette saison est celle de la reconstruction pour l’OL. Ce report de compte n’est donc pas surprenant », ont-ils expliqué.

Cependant, l’OL a fait des efforts cet été pour réduire la voilure sur le plan financier. Avec les départs de gros salaires (Lacazette, Cherki, Mikautadze…), le club enregistre une baisse de 40% comme annoncé dans le communiqué. « Le groupe bénéficie de l’effet du plan de départ volontaire mis en œuvre en 2024/2025 et la baisse de la masse salariale joueurs du fait du trading de joueurs réalisé lors du mercato d’été 2025. Au total, la masse salariale de l’exercice 2025/2026 devrait enregistrer une forte baisse de l’ordre de 40%, » explique le communiqué. Le club rhodanien poursuit donc sa restructuration avant son passage devant la DNCG cet hiver et l’été prochain.