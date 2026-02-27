L'OL doit préparer un plan contre ce joueur de l'OM

L'OL le sait, le danger peut venir de partout du côté de l'OM, l'équipe de Marseille ayant des joueurs capables de tout renverser sur une seule action. Mais c'est Amine Gouiri qui peut inquiéter Lyon.

Depuis, le prix de Gouiri a explosé, même si sportivement il ne s'est pas imposé à Rennes, et n'était pas un titulaire indiscutable pour Roberto De Zerbi à l'OM. Il n'empêche, les statistiques sont terribles pour l'OL, Amine Gouiri a souvent été d'une efficacité redoutable lorsqu'il a croisé la route de son club formateur.

Gouiri adore faire souffrir Lyon

Amine Gouiri fait peur à Lyon

Agé de 26 ans, Amine Gouiri a eu plusieurs fois l'occasion de croiser la route de l'Olympique Lyonnais que ce soit avec Nice, Rennes et Marseille. Et il a adoré marquer des buts à son club formateur. Le quotidien régional a fait les comptes très précis et avant le OM-OL de ce week-end, les statistiques confirment ce statut d'épouvantail. « Cela fait 4 buts et 3 passes décisives pour le natif de Bourgoin-Jallieu, qui reste impliqué sur 5 buts, lors de ses cinq derniers matches contre l’OL. Il n’y a que contre Angers et Metz, qu’il a été plus décisif dans l’élite », constate le média rhodanien au sujet d'Amine Gouiri.

Cependant, il reste à savoir si Habib Beye fera débuter Amine Gouri contre l'Olympique Lyonnais, le nouvel entraîneur marseillais ayant plusieurs choix. Pour rappel, l'avant-centre international algérien avait été titularisé le week-end passé à Brest, mais il était passé totalement à côté du match, comme ses coéquipiers. N'empêche que Beye doit connaître cette statistique face à l'Olympique Lyonnais, et le successeur de Roberto De Zerbi saura s'en servir.