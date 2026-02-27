Ligue des champions - Le trophée
Ligue des champions

Le PSG retrouve Chelsea en Ligue des champions !

PSG27 févr. , 12:18
parClaude Dautel
6
Deux jours après avoir éliminé l'AS Monaco, lors des barrages, le PSG connaît son adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Paris défiera Chelsea pour une revanche du Mondial des Clubs.
Chelsea ou le FC Barcelone, le suspense n'était pas énorme ce vendredi, puisque le Paris Saint-Germain savait que son adversaire en huitièmes de finale de Ligue des champions serait l'une de ces deux formations qualifiées via la première phase. Dans un passé récent, le PSG a souvent eu le Barça sur sa route, avec le traumatisme de la remontada, mais d'excellents souvenirs ces dernières années, et notamment en octobre dernier avec une victoire 1-2 au Camp Nou. Concernant Chelsea, là aussi le PSG a souvent eu à faire aux Blues, avec des performances inégales et surtout la seule défaite parisienne dans une finale en 2025, c'était en finale du Mondial des clubs.
Ivan Rakitic, qui procédait au tirage au sort de ces huitièmes de finale, a rapidement placé Chelsea sur la route du Paris Saint-Germain pour une revanche de la récente Coupe du monde des clubs. Au tour suivant, et s'il se qualifie, le PSG affrontera Liverpool ou Galatasaray.
Pour rappel, ces huitièmes de finale auront lieu les 10 et 11 mars pour l'aller au Parc des Princes, tandis que les matchs retour auront lieu les 17 et 18 mars.
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_352509_0036
OM

OM : Habib Beye fait des calins à ses joueurs

ICONSPORT_268236_0039
Europa League

L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa

ICONSPORT_271637_0232
PSG

PSG : Joao Neves rejoint l'infirmerie du Paris SG

ICONSPORT_249732_0102
ASSE

L'ASSE bat un record qui entre dans l'histoire

Fil Info

27 févr. , 13:40
OM : Habib Beye fait des calins à ses joueurs
27 févr. , 13:21
L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa
27 févr. , 13:11
PSG : Joao Neves rejoint l'infirmerie du Paris SG
27 févr. , 13:00
L'ASSE bat un record qui entre dans l'histoire
27 févr. , 12:40
L'OL doit préparer un plan contre ce joueur de l'OM
27 févr. , 12:35
LdC : Tirage des potentiels quarts de finale
27 févr. , 12:23
Ligue des champions : Real Madrid - Man City, le choc des huitièmes !
27 févr. , 12:00
OM : Un sondage terrible pour Medhi Benatia

Derniers commentaires

L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa

Et je sais bien que dans quelques minutes certains lyonnais vexé vont dire que ce n'est pas vrai blablablabla...Mais ils seront de mauvaise foi car c'est un fait avéré!!

L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa

Lyon est le club qui a le tirage le plus chateux depuis le debut de la compétition, c'est absolument dingue!!

L'OL doit préparer un plan contre ce joueur de l'OM

S'il veut bien continuer cette bonne tradition, je ne lui en voudrais pas.

OM : Un sondage terrible pour Medhi Benatia

Il y a des supp chez nous qu'on entend jamais quand le club tourne et qui apparaissent dès que c'est la crise. Ils sont jamais content, jamais rien n'est assez bien. Ils ne sont là que pour souffler sur les braises. Ce sont des supporters pyromanes. Et il y en a ici. Après Benatia a des torts mais tout le monde était d'accord pour dire que son arrivée avait permis de signer de noms qu'on n'aurait pas signé sinon. Les même qui disaient qu'il était un génie parce qu'on avait signé Rabiot, le dénigrent aujourd'hui... Pas besoin d'ennemi avec eux. On a ce qu'il faut chez nous, dans notre camp...

L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa

L'avantage pour le LOSC c'est que passer Aston Villa veut dire qu'en quart et en demies il recevront au match retour tout comme l'OL et une finale OL / LOSC

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading