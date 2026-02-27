Le PSG retrouve Chelsea en Ligue des champions !

Deux jours après avoir éliminé l'AS Monaco, lors des barrages, le PSG connaît son adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Paris défiera Chelsea pour une revanche du Mondial des Clubs.

Chelsea ou le FC Barcelone, le suspense n'était pas énorme ce vendredi, puisque le Paris Saint-Germain savait que son adversaire en huitièmes de finale de Ligue des champions serait l'une de ces deux formations qualifiées via la première phase. Dans un passé récent, le PSG a souvent eu le Barça sur sa route, avec le traumatisme de la remontada, mais d'excellents souvenirs ces dernières années, et notamment en octobre dernier avec une victoire 1-2 au Camp Nou. Concernant Chelsea, là aussi le PSG a souvent eu à faire aux Blues, avec des performances inégales et surtout la seule défaite parisienne dans une finale en 2025, c'était en finale du Mondial des clubs.

Ivan Rakitic, qui procédait au tirage au sort de ces huitièmes de finale, a rapidement placé Chelsea sur la route du Paris Saint-Germain pour une revanche de la récente Coupe du monde des clubs. Au tour suivant, et s'il se qualifie, le PSG affrontera Liverpool ou Galatasaray.

Pour rappel, ces huitièmes de finale auront lieu les 10 et 11 mars pour l'aller au Parc des Princes, tandis que les matchs retour auront lieu les 17 et 18 mars.