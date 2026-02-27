ICONSPORT_268236_0039

L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa

Europa League27 févr. , 13:21
parClaude Dautel
5
Qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League après son exploit contre l'Étoile Rouge de Belgrade, le LOSC avait une chance sur deux de tomber sur l'Olympique Lyonnais. Mais finalement, l'OL jouera contre le Celta Vigo, tandis que Lille défiera Aston Villa.
Tout comme le barrage de la Ligue des champions, qui avait opposé le PSG à l'AS Monaco, les huitièmes de finale de l'Europa League, dont le tirage avait lieu ce vendredi, avaient une chance sur deux de mettre face à face les deux clubs français encore qualifiés dans cette compétition. Mais finalement, l'Olympique Lyonnais jouera contre le Celta Vigo, tandis que le LOC aura la lourde tâche de défier Aston Villa, quart de finaliste de la dernière Ligue des champions. Le match aller aura lieu le 12 mars et le retour le 19 mars. À noter que l'OL aura l'avantage de recevoir au match retour, tandis que Lille jouera le match aller à domicile.
5
Derniers commentaires

Et je sais bien que dans quelques minutes certains lyonnais vexé vont dire que ce n'est pas vrai blablablabla...Mais ils seront de mauvaise foi car c'est un fait avéré!!

Lyon est le club qui a le tirage le plus chateux depuis le debut de la compétition, c'est absolument dingue!!

L'OL doit préparer un plan contre ce joueur de l'OM

S'il veut bien continuer cette bonne tradition, je ne lui en voudrais pas.

OM : Un sondage terrible pour Medhi Benatia

Il y a des supp chez nous qu'on entend jamais quand le club tourne et qui apparaissent dès que c'est la crise. Ils sont jamais content, jamais rien n'est assez bien. Ils ne sont là que pour souffler sur les braises. Ce sont des supporters pyromanes. Et il y en a ici. Après Benatia a des torts mais tout le monde était d'accord pour dire que son arrivée avait permis de signer de noms qu'on n'aurait pas signé sinon. Les même qui disaient qu'il était un génie parce qu'on avait signé Rabiot, le dénigrent aujourd'hui... Pas besoin d'ennemi avec eux. On a ce qu'il faut chez nous, dans notre camp...

L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa

L'avantage pour le LOSC c'est que passer Aston Villa veut dire qu'en quart et en demies il recevront au match retour tout comme l'OL et une finale OL / LOSC

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

