L’OL débarque, la police espagnole s’attend au pire

En déplacement à Séville pour le match de Ligue Europa contre le Betis jeudi, les supporters de l’Olympique Lyonnais sont attendus de pied ferme. Les autorités espagnoles se méfient des fans rhodaniens et prévoient un énorme dispositif de sécurité.

L’Olympique Lyonnais peut déjà faire un grand pas vers la qualification en barrages. Après trois victoires en autant de journées de Ligue Europa, les hommes de Paulo Fonseca ont l'opportunité de réussir une belle opération contre le Betis jeudi. On peut dire que le représentant de Ligue 1 aborde la partie sans pression grâce à son excellent début de parcours. En revanche, ça s’annonce plus chaud pour ses supporters. Au Stade de la Cartuja, et non au Benito Villamarin actuellement en travaux, 800 fans de l’Olympique Lyonnais sont attendus dans le parcage visiteur. Un déplacement massif qui inquiète en Espagne.

Europa League 06 novembre 2025 à 21:00 Real Betis 21:00 Olympique Lyonnais

Les autorités locales ont classé cette rencontre à haut risque, d’où les grandes mesures décidées par le délégué adjoint du gouvernement à Séville Francisco Toscano. « Le dispositif de sécurité pour le match entre le Betis et l'Olympique Lyonnais se rapproche de celui d'un derby, a-t-il comparé lors d’une réunion comprenant notamment les forces de l’ordre et des dirigeants du club andalou. Toutes les parties prenantes ont travaillé ensemble, en accordant une attention particulière aux jours précédant et suivant l'événement, grâce au déploiement de forces de sécurité aux abords du stade et à d'autres points stratégiques de la ville. »

Ce sont donc 384 fonctionnaires de police qui ont été réunis pour l’occasion. A partir de ce mercredi et jusqu’à l’après-match jeudi soir, ces policiers équipés de caméras mobiles seront chargés de maintenir l’ordre à Séville et surtout aux alentours du stade. Il faut croire que l’Espagne n’a pas entendu que de bonnes choses au sujets des supporters français, et plus particulièrement ceux de l’Olympique Lyonnais.