supporters ol

L’OL débarque, la police espagnole s’attend au pire

OL05 nov. , 17:40
parEric Bethsy
4
En déplacement à Séville pour le match de Ligue Europa contre le Betis jeudi, les supporters de l’Olympique Lyonnais sont attendus de pied ferme. Les autorités espagnoles se méfient des fans rhodaniens et prévoient un énorme dispositif de sécurité.
L’Olympique Lyonnais peut déjà faire un grand pas vers la qualification en barrages. Après trois victoires en autant de journées de Ligue Europa, les hommes de Paulo Fonseca ont l'opportunité de réussir une belle opération contre le Betis jeudi. On peut dire que le représentant de Ligue 1 aborde la partie sans pression grâce à son excellent début de parcours. En revanche, ça s’annonce plus chaud pour ses supporters. Au Stade de la Cartuja, et non au Benito Villamarin actuellement en travaux, 800 fans de l’Olympique Lyonnais sont attendus dans le parcage visiteur. Un déplacement massif qui inquiète en Espagne.

Europa League

06 novembre 2025 à 21:00
Real Betis
21:00
Olympique Lyonnais
Les autorités locales ont classé cette rencontre à haut risque, d’où les grandes mesures décidées par le délégué adjoint du gouvernement à Séville Francisco Toscano. « Le dispositif de sécurité pour le match entre le Betis et l'Olympique Lyonnais se rapproche de celui d'un derby, a-t-il comparé lors d’une réunion comprenant notamment les forces de l’ordre et des dirigeants du club andalou. Toutes les parties prenantes ont travaillé ensemble, en accordant une attention particulière aux jours précédant et suivant l'événement, grâce au déploiement de forces de sécurité aux abords du stade et à d'autres points stratégiques de la ville. »
Ce sont donc 384 fonctionnaires de police qui ont été réunis pour l’occasion. A partir de ce mercredi et jusqu’à l’après-match jeudi soir, ces policiers équipés de caméras mobiles seront chargés de maintenir l’ordre à Séville et surtout aux alentours du stade. Il faut croire que l’Espagne n’a pas entendu que de bonnes choses au sujets des supporters français, et plus particulièrement ceux de l’Olympique Lyonnais.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_276077_0073
Premier League

Ang : Kyril Louis-Dreyfus justifie son pari incroyable

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_273859_0035
OL

L’OL croit au complot anti-Lyon de Stéphanie Frappart

ICONSPORT_276044_0008
OM

L'Inter flingue l'OM pour sa priorité du mercato

Fil Info

21:00
Ang : Kyril Louis-Dreyfus justifie son pari incroyable
20:39
LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée
20:30
L’OL croit au complot anti-Lyon de Stéphanie Frappart
20:00
L'Inter flingue l'OM pour sa priorité du mercato
19:53
OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)
19:40
L2 : L'ASSE privée du titre dès samedi soir ?
19:29
Betis-OL : Lyon sans Tolisso ni Mangala
19:20
PSG : Achraf Hakimi sort du silence
19:00
L'OM en larmes, le PSG fonce sur Sidiki Cherif

Derniers commentaires

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Roulis , c’est vraiment le best en France …👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Ils sont tellement faibles les ritals qu’on ne voit pas comment les Sardines ne gagneraient pas ce match…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Victoire obligatoire pour les Sardines, sinon cata directe 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

La meilleure équipe qu'on puisse aligner ce soir. En espérant aucun blessé au terme de la soirée..

PSG : Achraf Hakimi sort du silence

Et toi tu en connais un rayon au niveau profondeur a force de te faire fourrer 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading