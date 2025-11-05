L’OL croit au complot anti-Lyon de Stéphanie Frappart

L’OL a subi dimanche à Brest sa troisième expulsion de la saison. Le carton rouge reçu par Hateboer n’a pas vraiment fait polémique et pourtant, Lyon n’est pas pleinement satisfait de son arbitrage en Ligue 1.

Après les cartons rouges récoltés par Tyler Morton à Rennes et par Abner sur la pelouse du Paris FC, l’OL a subi sa troisième expulsion de la saison dimanche sur la pelouse de Brest. Tributaire d’une mauvaise passe de Tessmann, le néo-défenseur lyonnais Hans Hateboer s’est rendu coupable d’une grosse semelle ayant entraîné son expulsion après vérification des images à la VAR par Clément Turpin.

Pas de scandale sur ce coup-là mais du côté de Lyon, on reste très attentif à l’arbitrage depuis le début de la saison, particulièrement depuis l’épisode Stéphanie Frappart à Rennes le 14 septembre dernier. En charge de la vidéo ce soir-là, l’arbitre française de 41 ans n’avait pas invité Ruddy Buquet à aller voir les images malgré une énorme semelle de Rouault sur Merah. Un épisode que l’OL n’a toujours pas digéré comme le prouvent les propos de Nicolas Puydebois dans le debrief de Brest-Lyon dans l’émission ‘Tant qu’il y aura des Gones’.

Les cartons rouges de Lyon, c’est plus souvent de la bêtise, un manque d’expérience - Nicolas Puydebois

« Est-ce que l’OL compense ses lacunes techniques par l’agressivité ? Oui, on est limités techniquement. Mais je n’ai pas trouvé que les cartons rouges reçus par l’OL, c’était de l’agressivité dans les duels, avec un gros impact, comme on a pu prendre à Brest. Baldé, Ajorque, mettaient des gros coups de coude, là il y a de l’agressivité et de l’impact. Les cartons rouges de Lyon, c’est plus souvent de la bêtise, un manque d’expérience. A Brest, ce n’est pas de l’agressivité, c’est technique (la mauvaise passe de Tessmann) » a d'abord lâché le consultant du site Olympique et Lyonnais avant de poursuivre.

« Sans la VAR, le rouge de Hateboer aurait sans doute été un jaune. La semelle de Hateboer aurait pu glisser (rires)…comme sur Merah, mais il y a un arbitrage à deux vitesses en fonction des arbitres. Madame Frappart, si vous m’entendez… Ca fait partie du jeu. Mais c’est plutôt techniquement que l’OL est limité. C’est la mauvaise passe de Tessmann qui provoque le carton rouge » a analysé Nicolas Puydebois, avec une nouvelle référence à Stéphanie Frappart, arbitre la plus redoutée à l’OL et cela depuis déjà plusieurs saisons. Un sentiment renforcé avec les épisodes des dernières semaines. Les Gones seront en tout cas très vigilants à l’arbitrage de Benoit Bastien pour le choc face au PSG dimanche soir en Ligue 1.