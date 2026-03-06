Vanderson ICONSPORT_360351_0636

PSG-Monaco : Déjà un gros blessé

Ligue 106 mars , 21:00
parCorentin Facy
0
Dès le quart d'heure de jeu, un premier fait marquant important est à noter dans ce PSG-Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Le latéral droit brésilien de l'ASM Vanderson a été contraint de céder sa place à Jordan Teze. Une longue indisponibilité est à craindre pour le latéral droit de 24 ans, lequel s'est touché l'arrière de la cuisse après une course et a été contraint de sortir immédiatement après.
0
Articles Recommandés
Kantari ICONSPORT_360741_0005
FC Nantes

Kita préfère le PSG à Nantes, Kantari est dépité

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 26e journée

Akliouche ICONSPORT_361127_0004
PSG

PSG : Akliouche réussit son entretien d'embauche

Igor Paixao ICONSPORT_361004_0131
OM

Les trois joueurs que l’OM veut garder cet été

Fil Info

06 mars , 22:05
Kita préfère le PSG à Nantes, Kantari est dépité
06 mars , 22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 26e journée
06 mars , 21:42
PSG : Akliouche réussit son entretien d'embauche
06 mars , 21:30
Les trois joueurs que l’OM veut garder cet été
06 mars , 21:00
Le Maroc refuse de pardonner à Brahim Diaz
06 mars , 20:40
OL : Bagarre évitée de peu, c’était chaud à Lyon
06 mars , 20:20
PSG : Monaco, le gros ras-le-bol de Luis Enrique !
06 mars , 20:00
L’OM discute avec le successeur de Balerdi

Derniers commentaires

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

On s’en fout un peu… le match qui compte c’est mercredi… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

C'était prévisible... le PSG est sur la pente et l'ASM est en forme actuellement.

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

On veu pas jouer en fait jvois que ca

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

C'est toi qui est ridicule en disant que Barcola est mauvais dans cette première mi-temps alors qu'il a été bon. C'est Désiré Doué qui est à côté de la plaque. Tu ne connais rien au Football... mais ça... je le savais.

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

Vendre son cul pour de l'argent... ça un nom ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading