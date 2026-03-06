Le Maroc refuse de pardonner à Brahim Diaz

En échec sur sa panenka en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Brahim Diaz a provoqué l’incompréhension de tout un pays. L’ailier du Maroc a notamment agacé son capitaine Romain Saïss, incapable de tourner la page.

Le faible temps de jeu accordé à Brahim Diaz au Real Madrid n’est pas anodin. Manifestement, le Merengue ne s’est pas remis de sa mésaventure en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Alors qu’il avait l’opportunité d’offrir le sacre au pays hôte, l’ailier du Maroc a osé et manqué une panenka contre le Sénégal (0-1, ap) au bout du temps additionnel. Un échec traumatisant pour l’international marocain, mais aussi pour ses coéquipiers à l’image de Romain Saïss qui n’oubliera jamais ce moment.

« Je me suis dit : "Il n'a pas fait ça quand même ?", a raconté le capitaine des Lions de l’Atlas à Colinterview. Je me suis retourné, je me suis pris la tête à deux mains et je me suis dit : "Il n'a pas osé faire ça ?" Tu peux rater un penalty, en Coupe d'Afrique, en finale, à la fin d'un match. Ça nous est arrivé. Achraf, il a raté un penalty à un moment crucial (lors de l’élimination à la CAN 2024, ndlr). On est passés à autre chose. Il a tiré, il a essayé. Hakim Ziyech, pareil. Ça fait partie du foot. Mais là, quand il (Brahim) a fait la panenka, j'ai dit : "Tu ne peux pas faire ça maintenant." J’en souris là, mais sur le coup je ne souriais pas. »

Il a voulu être le super-héros - Romain Saïss

« C'est la dernière seconde, ça fait 50 ans que tu n'as pas gagné une CAN (depuis 1976), ça faisait plus de 20 ans que tu n'avais pas fait une finale, tu es à la maison... Je pensais qu'il allait mettre une praline en plein milieu, merci et au revoir, on soulève le trophée et on rentre chez nous, tout le monde est content et on fera la fête. (…) Il aurait pu être le héros, mais il a voulu être le super-héros. Ça m’emmerde pour lui, ça ternit un peu sa CAN. Mais je pense au bien de la sélection, donc je lui souhaite que ça lui serve pour la suite », a tempéré le milieu ou défenseur d’Al-Sadd, conscient que Brahim Diaz a le talent nécessaire pour se racheter.