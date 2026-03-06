PSG : Monaco, le gros ras-le-bol de Luis Enrique !

Luis Enrique ICONSPORT_361127_0003

Le PSG affronte Monaco pour la quatrième fois de la saison ce vendredi soir au Parc des Princes. Une affiche qui se répète au grand désarroi de Luis Enrique, qui n’aime pas jouer autant de fois contre la même équipe.
Les matchs entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco ne sont pas rares cette saison. Ce vendredi soir au Parc des Princes, les deux équipes s’affrontent pour la quatrième fois de la saison, après le match aller gagné par l’ASM à Louis-II et la double confrontation en play-off de Ligue des Champions (une victoire du PSG, un match nul). L’affiche se répète donc pour une quatrième fois ce vendredi au Parc en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 et cela ne motive pas du tout Luis Enrique, lassé d’affronter la même équipe aussi souvent comme il l’a expliqué à Ligue1+ avant la rencontre.
« Surprendre l’adversaire ? Je pense que l’on connaît très bien l’adversaire, mais ce n’est pas très motivant car c’est toujours la même chose. Quatre fois… Je pense que le match sera un peu comme le dernier, un match difficile. Mais on est motivé car on veut continuer et on a besoin de prendre les trois points » a expliqué Luis Enrique à quelques minutes de la rencontre. Malgré un petit manque de motivation à l’idée de jouer contre l’AS Monaco une quatrième fois en seulement quelques semaines, le Paris Saint-Germain devra l’emporter face aux hommes de Sébastien Pocognoli. Car en cas de défaite, le club de la capitale pourrait voir le RC Lens revenir à seulement 1 point dimanche après-midi après la réception du FC Metz à Bollaert.

Ligue 1

06 mars 2026 à 20:45
Paris Saint Germain
0
2
Live59'
Monaco
Akliouche27'Golovin55'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
55
A. Golovin
MonacoMonaco
Remplacement
54
ENTRE
C. Mawissa Elebi
MonacoMonaco
SORT
C. Oliveira Silva
MonacoMonaco
Remplacement
54
ENTRE
A. Golovin
MonacoMonaco
SORT
A. Bamba
MonacoMonaco
Carton jaune
45
W. Faes
MonacoMonaco
Derniers commentaires

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

On s’en fout un peu… le match qui compte c’est mercredi… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

C'était prévisible... le PSG est sur la pente et l'ASM est en forme actuellement.

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

On veu pas jouer en fait jvois que ca

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

C'est toi qui est ridicule en disant que Barcola est mauvais dans cette première mi-temps alors qu'il a été bon. C'est Désiré Doué qui est à côté de la plaque. Tu ne connais rien au Football... mais ça... je le savais.

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

Vendre son cul pour de l'argent... ça un nom ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

