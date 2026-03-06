PSG : Monaco, le gros ras-le-bol de Luis Enrique !

Le PSG affronte Monaco pour la quatrième fois de la saison ce vendredi soir au Parc des Princes. Une affiche qui se répète au grand désarroi de Luis Enrique, qui n’aime pas jouer autant de fois contre la même équipe.

Les matchs entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco ne sont pas rares cette saison. Ce vendredi soir au Parc des Princes, les deux équipes s’affrontent pour la quatrième fois de la saison, après le match aller gagné par l’ASM à Louis-II et la double confrontation en play-off de Ligue des Champions (une victoire du PSG, un match nul). L’affiche se répète donc pour une quatrième fois ce vendredi au Parc en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 et cela ne motive pas du tout Luis Enrique, lassé d’affronter la même équipe aussi souvent comme il l’a expliqué à Ligue1+ avant la rencontre.

« Surprendre l’adversaire ? Je pense que l’on connaît très bien l’adversaire, mais ce n’est pas très motivant car c’est toujours la même chose. Quatre fois… Je pense que le match sera un peu comme le dernier, un match difficile. Mais on est motivé car on veut continuer et on a besoin de prendre les trois points » a expliqué Luis Enrique à quelques minutes de la rencontre. Malgré un petit manque de motivation à l’idée de jouer contre l’AS Monaco une quatrième fois en seulement quelques semaines, le Paris Saint-Germain devra l’emporter face aux hommes de Sébastien Pocognoli. Car en cas de défaite, le club de la capitale pourrait voir le RC Lens revenir à seulement 1 point dimanche après-midi après la réception du FC Metz à Bollaert.