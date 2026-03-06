Les trois joueurs que l’OM veut garder cet été

L’OM est d’ores et déjà passé à côté de ses objectifs de la saison en se faisant éliminer précocement en Ligue des Champions et en Coupe de France. De lourdes décisions seront prises cet été avec la volonté de raser l’effectif.

« Mouille le maillot ou casse-toi ». Ce chant vindicatif souvent entendu au Vélodrome ces dernières années pourrait de nouveau raisonner en cette fin de saison. L'Olympique de Marseille a d'ores et déjà raté sa saison, avec une élimination précoce en Ligue des Champions, un échec en quart de finale de la Coupe de France et un titre hors de portée en Ligue 1 . Avec les départs de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi, le club phocéen navigue à vue. L'été devrait être marqué par de nombreux changements -encore- au sein de l'effectif.

Comme indiqué par L’Equipe dans son édition du jour, nombreux sont les joueurs qui devraient faire leurs valises, y compris chez les cadres. Des départs de Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Benjamin Pavard et Pierre-Emerick Aubameyang sont évoqués. En revanche, l’OM doit continuer de s’appuyer sur trois joueurs qui donnent satisfaction. C’est en tout cas l’avis du compte Data Scout, convaincu que la priorité de l’Olympique de Marseille cet été doit être de conserver Nayef Aguerd, Amine Gouiri et Igor Paixao.

L'OM doit s'appuyer sur Paixao, Gouiri et Aguerd

« Autour de qui l'OM doit construire son projet ? Gouiri et Aguerd sont de très bons éléments pour la L1, Paixao a montré de bonnes choses. Quid de Greenwood, performant mais coûteux collectivement ? Peu d'évidences, beaucoup d'interrogations mais une bonne base » estime le compte spécialisé. Chez les supporters, on augmentera certainement ce nombre de trois en y ajoutant Timothy Weah, Emerson Palmieri ou encore Quinten Timber, qui apportent également satisfaction cette saison, y compris lorsque le bateau tangue.

Quoi qu’il en soit, le mercato de l’Olympique de Marseille sera très animé l’été prochain. Et il dépendra en grande partie de la qualification ou non du club phocéen pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. A dix journées de la fin, les hommes d’Habib Beye sont à deux points de la troisième place directement qualificative, actuellement occupée par l’Olympique Lyonnais.