Les trois joueurs que l’OM veut garder cet été

On s’en fout un peu… le match qui compte c’est mercredi… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
C'était prévisible... le PSG est sur la pente et l'ASM est en forme actuellement.
On veu pas jouer en fait jvois que ca
C'est toi qui est ridicule en disant que Barcola est mauvais dans cette première mi-temps alors qu'il a été bon. C'est Désiré Doué qui est à côté de la plaque. Tu ne connais rien au Football... mais ça... je le savais.
Vendre son cul pour de l'argent... ça un nom ! ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Autour de qui l'OM doit construire son projet ? 🇩🇿 Gouiri et 🇲🇦 Aguerd sont de très bons éléments pour la L1, 🇧🇷 Paixao a montré de bonnes choses. Quid de Greenwood, performant mais coûteux collectivement ? Peu d'évidences, beaucoup d'interrogations mais une bonne base 👌