L’OM discute avec le successeur de Balerdi

Pointé du doigt après l’élimination de l’OM en quart de finale de Coupe de France, Leonardo Balerdi a de fortes chances de quitter Marseille cet hiver. Le club phocéen a identifié son potentiel successeur en Angleterre.

Nommé capitaine de l’Olympique de Marseille par Roberto De Zerbi il y a un peu plus d’un an et demi, Leonardo Balerdi pourrait faire ses valises lors du prochain mercato . L’avenir de l’Argentin dépendra en partie de la qualification ou non du club phocéen pour la prochaine Ligue des Champions. Mais peu importe le classement final de l’OM, le départ de l’ex-défenseur de Dortmund est une option crédible.

Pour le remplacer, les Olympiens pourraient faire le choix d’un profil plus jeune… et moins onéreux en termes de salaire. A en croire le Telegraph, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont flashé sur Sam Amissah, jeune défenseur central de Fulham. Pour l’heure, l’international U19 de l’équipe d’Angleterre se contente d’évoluer avec l’équipe réserve de Fulham et n’a pas encore disputé ses premières minutes en professionnels.

Un grand espoir anglais ciblé par l'OM

Parfois appelé dans le groupe des Cottagers en Premier League pour prendre place sur le banc, Sam Amissah est considéré par les recruteurs européens comme l’un des grands espoirs du football à ce poste, d’où l’intérêt de l’Olympique de Marseille. Le média britannique affirme que le club phocéen est très chaud sur le joueur et a déjà pris des renseignements. Mais pour rafler la mise, il faudra venir à bout d’une concurrence démentielle : Manchester United, Chelsea, Arsenal, la Juventus Turin et l’Ajax Amsterdam sont également intéressés par Sam Amissah.

Autant dire que pour la direction olympienne, convaincre le joueur serait un vrai exploit. Mais rien n’est impossible puisque l’été dernier, l’OM avait réussi à obtenir le feu vert de CJ Egan-Riley, alors très coté à Burnley et qui disposait de multiples offres, y compris en Angleterre. Espérons simplement pour Sam Amissah une plus franche réussite que son compère anglais s’il venait à signer à Marseille puisque pour l’heure, CJ Egan-Riley traverse la saison comme un fantôme dans la cité phocéenne.