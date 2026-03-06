OL : Bagarre évitée de peu, c’était chaud à Lyon

Pendant le match de Coupe de France face à Lens (2-2, 4-5 tab) jeudi, le défenseur central de l’Olympique Lyonnais Moussa Niakhaté s’est vivement disputé avec son homologue lensois Malang Sarr. Heureusement, les deux hommes ont fini par se réconcilier après la rencontre.

Soirée difficile pour Moussa Niakhaté. Fidèle à son rendement depuis le début de la saison, le défenseur central de l’Olympique Lyonnais a rendu une bonne copie contre Lens jeudi. Mais son quart de finale de Coupe de France a basculé durant la séance des tirs au but, lorsque l’international sénégalais a été le seul joueur mis en échec. Un raté difficile à encaisser pour le Gone qui était pourtant resté dans son match après un échange tendu avec Malang Sarr.

Particulièrement remonté, Moussa Niakhaté semblait presque menaçant. Mais la scène n’a pas choqué son homologue. « On s’est un peu accrochés mais Moussa c’est mon frère et ça restera mon frère, a tempéré le Franco-Sénégalais au micro de beIN Sports. On s'accroche comme ça mais on s'est tous les deux excusés à la fin. C’est le football : il veut gagner, je veux gagner aussi. Ça peut chauffer à certains moments, mais entre frères on se chamaille un peu mais on s'excuse toujours. » D’autant que leur embrouille est partie d’un désaccord anodin.

L'origine de l'altercation

« Le fond du problème ? Il défend son équipe, je défends la mienne. On n’était pas d’accord sur la situation où Corentin Tolisso a un peu couru après Ganiou pour récupérer le ballon. Il m'a dit qu'il voulait que son équipe joue plus vite et récupère le ballon, et moi je lui disais que ce n’était pas normal qu'un joueur court après l'autre pour lui prendre le ballon. Après on s’est un peu frictionnés mais ce n’est rien du tout. C’est une fratrie », a expliqué Malang Sarr, tout sourire pendant l’altercation verbale.