OL : Bagarre évitée de peu, c’était chaud à Lyon

On s’en fout un peu… le match qui compte c’est mercredi… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
C'était prévisible... le PSG est sur la pente et l'ASM est en forme actuellement.
On veu pas jouer en fait jvois que ca
C'est toi qui est ridicule en disant que Barcola est mauvais dans cette première mi-temps alors qu'il a été bon. C'est Désiré Doué qui est à côté de la plaque. Tu ne connais rien au Football... mais ça... je le savais.
Vendre son cul pour de l'argent... ça un nom ! ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Il a tout dit ! 3min après sur un CPA on s’est excusé et prit dans les bras. Après le match aussi. Malang c’est MON FRÈRE ! Ça fait presque 10ans qu’on se connait donc c’est pas un match qui changera les choses. Dans le football ce sont des choses qui arrivent et arriveront
Explication de l’ambiance électrique entre Moussa Niakhaté et Malang Sarr lors du quart de finale de la Coupe de France, gagné par le RC Lens aux tirs au but. #teamsenegal #OLRCL #malangsarr