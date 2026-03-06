ol niakhate blesse au genou lyon craint l enorme tuile iconsport 268698 0102 398518

OL : Bagarre évitée de peu, c’était chaud à Lyon

OL06 mars , 20:40
parEric Bethsy
1
Pendant le match de Coupe de France face à Lens (2-2, 4-5 tab) jeudi, le défenseur central de l’Olympique Lyonnais Moussa Niakhaté s’est vivement disputé avec son homologue lensois Malang Sarr. Heureusement, les deux hommes ont fini par se réconcilier après la rencontre.
Soirée difficile pour Moussa Niakhaté. Fidèle à son rendement depuis le début de la saison, le défenseur central de l’Olympique Lyonnais a rendu une bonne copie contre Lens jeudi. Mais son quart de finale de Coupe de France a basculé durant la séance des tirs au but, lorsque l’international sénégalais a été le seul joueur mis en échec. Un raté difficile à encaisser pour le Gone qui était pourtant resté dans son match après un échange tendu avec Malang Sarr.
Particulièrement remonté, Moussa Niakhaté semblait presque menaçant. Mais la scène n’a pas choqué son homologue. « On s’est un peu accrochés mais Moussa c’est mon frère et ça restera mon frère, a tempéré le Franco-Sénégalais au micro de beIN Sports. On s'accroche comme ça mais on s'est tous les deux excusés à la fin. C’est le football : il veut gagner, je veux gagner aussi. Ça peut chauffer à certains moments, mais entre frères on se chamaille un peu mais on s'excuse toujours. » D’autant que leur embrouille est partie d’un désaccord anodin.

L'origine de l'altercation

« Le fond du problème ? Il défend son équipe, je défends la mienne. On n’était pas d’accord sur la situation où Corentin Tolisso a un peu couru après Ganiou pour récupérer le ballon. Il m'a dit qu'il voulait que son équipe joue plus vite et récupère le ballon, et moi je lui disais que ce n’était pas normal qu'un joueur court après l'autre pour lui prendre le ballon. Après on s’est un peu frictionnés mais ce n’est rien du tout. C’est une fratrie », a expliqué Malang Sarr, tout sourire pendant l’altercation verbale.
1
Derniers commentaires

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

On s’en fout un peu… le match qui compte c’est mercredi… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

C'était prévisible... le PSG est sur la pente et l'ASM est en forme actuellement.

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

On veu pas jouer en fait jvois que ca

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

C'est toi qui est ridicule en disant que Barcola est mauvais dans cette première mi-temps alors qu'il a été bon. C'est Désiré Doué qui est à côté de la plaque. Tu ne connais rien au Football... mais ça... je le savais.

PSG - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue1+ et beIN 1)

Vendre son cul pour de l'argent... ça un nom ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

