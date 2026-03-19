OL : Hugo Guillemet fracasse la direction lyonnaise

Le Groupama Stadium ne sera pas plein ce jeudi soir (18h45) malgré l’enjeu du huitième de finale retour de l’Europa League. En cause, un choix tarifaire trop gourmand de la part de la direction de l’OL.

L’ Olympique Lyonnais joue son avenir européen ce jeudi soir au Groupama Stadium. Une semaine après leur match nul 1-1 en Espagne, les hommes de Paulo Fonseca accueillent le Celta Vigo en huitième de finale retour de l’Europa League. Un match crucial avec à la clé une place en quart de finale contre un adversaire abordable, Genk ou Fribourg. Malgré l’importance de l’affiche, l’OL peine à remplir son stade. L’horaire en pleine semaine n’aide pas, évidemment. Mais pour Hugo Guillemet, la politique tarifaire du club rhodanien sur cette affiche explique aussi les difficultés de l’OL à remplir le Groupama Stadium.

Des prix trop élevés pour OL-Celta Vigo ?

Un choix critiqué par le journaliste de L’Equipe dans les colonnes du quotidien national. « Pour cette soirée à bascule, l'OL aurait bien eu besoin d'un Groupama Stadium plein jusqu'aux cintres. Pourtant, les tribunes devraient être clairsemées au coup d'envoi. Jouer le jeudi à 18h45 est déjà un horaire absurde et mal fichu, mais il a fallu que le club ajoute à cette contrainte une politique tarifaire trop gourmande qui a découragé beaucoup de monde lors de la mise en vente des billets » se désole notre confrère.