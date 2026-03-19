Groupama Stadium ICONSPORT_168112_0265

OL : Hugo Guillemet fracasse la direction lyonnaise

OL19 mars , 12:20
parCorentin Facy
3
Le Groupama Stadium ne sera pas plein ce jeudi soir (18h45) malgré l’enjeu du huitième de finale retour de l’Europa League. En cause, un choix tarifaire trop gourmand de la part de la direction de l’OL.
L’Olympique Lyonnais joue son avenir européen ce jeudi soir au Groupama Stadium. Une semaine après leur match nul 1-1 en Espagne, les hommes de Paulo Fonseca accueillent le Celta Vigo en huitième de finale retour de l’Europa League. Un match crucial avec à la clé une place en quart de finale contre un adversaire abordable, Genk ou Fribourg. Malgré l’importance de l’affiche, l’OL peine à remplir son stade. L’horaire en pleine semaine n’aide pas, évidemment. Mais pour Hugo Guillemet, la politique tarifaire du club rhodanien sur cette affiche explique aussi les difficultés de l’OL à remplir le Groupama Stadium.

Des prix trop élevés pour OL-Celta Vigo ? 

Un choix critiqué par le journaliste de L’Equipe dans les colonnes du quotidien national. « Pour cette soirée à bascule, l'OL aurait bien eu besoin d'un Groupama Stadium plein jusqu'aux cintres. Pourtant, les tribunes devraient être clairsemées au coup d'envoi. Jouer le jeudi à 18h45 est déjà un horaire absurde et mal fichu, mais il a fallu que le club ajoute à cette contrainte une politique tarifaire trop gourmande qui a découragé beaucoup de monde lors de la mise en vente des billets » se désole notre confrère.
Fort heureusement, il y aura quand même 40.000 supporters, au moins, dans les tribunes. « La rumeur grandissante des retours de quelques chouchous du public et des offres promotionnelles, ces derniers jours, ont finalement permis de franchir la barre des 40 000 spectateurs » ajoute Hugo Guillemet. Même s’il ne sera pas plein à craquer, le stade de Décines devrait tout de même pousser les joueurs de Paulo Fonseca de belle manière ce jeudi face au Celta Vigo. Espérons pour l’OL que cela suffise à se qualifier face aux Espagnols après le match nul 1-1 de l’aller. Une élimination en huitième de finale pourrait laisser de gros regrets aux Lyonnais dans cette Europa League très abordable sur le papier, avec des adversaires pour la plupart à la portée des Gones.
3
Articles Recommandés
Karetsas ICONSPORT_278343_0050
PSG

La Belgique envoie un devis salé à 45 ME au PSG

Bellingham ICONSPORT_286587_0009
Liga

Le Real Madrid reçoit 120 millions d’euros pour Jude Bellingham

fonseca ignore par le cnosf l ol est choque fonseca 5 393487
OL

OL : Fonseca veut revoir le gang des Lyonnais

ICONSPORT_360351_0380
Equipe de France

EdF : Didier Deschamps déclasse Lucas Chevalier

Fil Info

19 mars , 15:30
La Belgique envoie un devis salé à 45 ME au PSG
19 mars , 15:00
Le Real Madrid reçoit 120 millions d’euros pour Jude Bellingham
19 mars , 14:40
OL : Fonseca veut revoir le gang des Lyonnais
19 mars , 14:19
EdF : Didier Deschamps déclasse Lucas Chevalier
19 mars , 14:04
EdF : La France avec Mbappé et Chevalier pour affronter le Brésil
19 mars , 13:40
TV : Polémique à Bordeaux, Ligue 1+ passe à la caisse
19 mars , 13:20
Pavard quitte l'OM, la confirmation tombe
19 mars , 13:00
Le Real et le Barça en bataille pour un crack de 19 ans
19 mars , 12:40
OM : Mason Greenwood en Arabie Saoudite, c'est fini

Derniers commentaires

OL : Hugo Guillemet fracasse la direction lyonnaise

c'est entre ""

Le PSG valide le départ de Lucas Hernandez

mais DD le prend

OL : Fonseca veut revoir le gang des Lyonnais

J'espère que les blessures vont maintenant nous laisser tranquille et qu'on va bien finir cette saison.

EdF : La France avec Mbappé et Chevalier pour affronter le Brésil

pas de Tolisso mais Hernandez va bien te f...

LdC : Liverpool pour le PSG, toutes les affiches des quarts de finale

Certes, c'est pour ça que je ne parle pas de l'équipe en soit mais du reste qui peut néanmoins avoir un rôle. Maintenant si on les joue comme Chelsea on doit les sortir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading