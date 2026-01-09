L’OL contacte l’Inter pour Luis Henrique !

L'OL a décidé de tenter sa chance auprès de l'Inter Milan pour faire revenir en France Luis Henrique. L'ancien ailier de l'OM est en grande difficulté en Italie. Un prêt est à l'étude.

Impérial leader de Serie A et solidement parti en Ligue des Champions, l’Inter Milan est encore bien en place pour être une équipe très forte de cette saison. Il y a toutefois une grosse ombre au tableau du dernier vice-champion d’Europe. Le recrutement de Luis Henrique, qui devait impacter l’aile droite et apporter sa capacité à jouer sur tout le couloir, est un vrai fiasco. Le joueur brésilien a pleinement profité de quelques bons mois à l’OM pour faire l’objet d’un étonnant transfert à 23 ME vers la Lombardie.

L'Inter hésite à larguer Luis Henrique

Depuis, il a vu son statut chuter en flèche en raison de performances très décevantes. Raillé en Italie pour son incapacité à éliminer le moindre défenseur, il a manqué de nombreuses occasions en début de saison et a clairement perdu la confiance. En 18 matchs, il n’a marqué aucun but mais possède toujours du temps de jeu, puisqu’il a été titulaire sur les quatre derniers matchs de l’Inter en raison de la blessure de Denzel Dumfries.

Néanmoins, pour pas que sa valeur s’écroule, un départ cet hiver n’est pas totalement écarté, sachant qu’il demeure une grosse déception. Le média turc Sabah annonce que Besiktas est venu aux renseignements. Le club d’Istanbul n’est pas seul sur les rangs puisque l’OL a aussi pris contact avec l’Inter Milan pour récupérer le joueur, évoquant un prêt avec une option d’achat non obligatoire. Un élément à faible coût pour renforcer les couloirs à Lyon, où les blessés ont tout de même beaucoup de mal à revenir. Avec un joueur qui connait le championnat de France au passage.

Mais pour le moment, la formation italienne n’ouvre pas vraiment la porte à un départ, Dumfries étant blessé jusqu’en mars, cela limite trop les solutions à ce poste pour Cristian Chivu. La donne pourrait toutefois évoluer à la fin du mois de janvier, si l’Inter trouvait une solution pour se défaire de Luis Henrique sans impacter son équipe. L’OL restera donc attentif à ce dossier, histoire de tenter de faire venir un joueur peu spectaculaire, mais parfois efficace dans son style.