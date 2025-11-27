L’OL change de gardien, c'est mérité

Gardien numéro 2 de l’Olympique Lyonnais, Rémy Descamps sera titularisé contre le Maccabi Tel-Aviv ce jeudi soir en Ligue Europa. Le portier français a la confiance de son entraîneur Paulo Fonseca qui souhaite également ménager Dominik Greif après le coup reçu à Auxerre dimanche dernier.

Plus de peur que de mal pour Dominik Greif. Après le match nul à Auxerre (0-0) dimanche dernier, le gardien de l’Olympique Lyonnais se plaignait d’une douleur à un genou. L’international slovaque, victime d’un contact avec l’Auxerrois Rudy Matondo dès la première période, avait serré les dents pour terminer la rencontre et garder sa cage inviolée en attendant les examens.

Greif n'est pas blessé

Ces tests médicaux n’ont finalement rien révélé et l’ancien portier de Majorque a bien accompagné le groupe à Backla Topola (Serbie) pour y affronter le Maccabi Tel-Aviv ce jeudi soir. Mais cette fois, Dominik Greif devra se contenter d’un rôle de remplaçant. Paulo Fonseca a en effet annoncé la titularisation de Rémy Descamps pour cette rencontre de la 5e journée de la Ligue Europa. Une manière de récompenser la doublure et de ménager le titulaire après son petit pépin physique. « C'est Rémy qui jouera », a tranché l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais en conférence de presse.

« Dominik a bien récupéré, il a fait une grande partie de l'entraînement mais je pense que c'est aussi une opportunité de faire jouer Rémy, a expliqué le Portugais. Ce n'est pas parce que je pense que le match sera facile. Je pense que ce sera un match difficile. C'est pour ça que nous avons aussi besoin de préserver Dominik. Je pense aussi que Rémy mérite de jouer. » Satisfait du travail de Rémy Descamps à l’entraînement, le coach des Gones se souvient aussi de ses bonnes performances en tout début de saison. Le gardien formé au Paris Saint-Germain avait donné satisfaction lors des quatre premières journées de Ligue 1 jusqu’à sa blessure à la main.