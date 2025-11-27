ol greif arrive descamps claque la porte iconsport 265792 0333 397465

L’OL change de gardien, c'est mérité

OL27 nov. , 16:40
parEric Bethsy
Gardien numéro 2 de l’Olympique Lyonnais, Rémy Descamps sera titularisé contre le Maccabi Tel-Aviv ce jeudi soir en Ligue Europa. Le portier français a la confiance de son entraîneur Paulo Fonseca qui souhaite également ménager Dominik Greif après le coup reçu à Auxerre dimanche dernier.
Plus de peur que de mal pour Dominik Greif. Après le match nul à Auxerre (0-0) dimanche dernier, le gardien de l’Olympique Lyonnais se plaignait d’une douleur à un genou. L’international slovaque, victime d’un contact avec l’Auxerrois Rudy Matondo dès la première période, avait serré les dents pour terminer la rencontre et garder sa cage inviolée en attendant les examens.

Greif n'est pas blessé

Ces tests médicaux n’ont finalement rien révélé et l’ancien portier de Majorque a bien accompagné le groupe à Backla Topola (Serbie) pour y affronter le Maccabi Tel-Aviv ce jeudi soir. Mais cette fois, Dominik Greif devra se contenter d’un rôle de remplaçant. Paulo Fonseca a en effet annoncé la titularisation de Rémy Descamps pour cette rencontre de la 5e journée de la Ligue Europa. Une manière de récompenser la doublure et de ménager le titulaire après son petit pépin physique. « C'est Rémy qui jouera », a tranché l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais en conférence de presse.
« Dominik a bien récupéré, il a fait une grande partie de l'entraînement mais je pense que c'est aussi une opportunité de faire jouer Rémy, a expliqué le Portugais. Ce n'est pas parce que je pense que le match sera facile. Je pense que ce sera un match difficile. C'est pour ça que nous avons aussi besoin de préserver Dominik. Je pense aussi que Rémy mérite de jouer. » Satisfait du travail de Rémy Descamps à l’entraînement, le coach des Gones se souvient aussi de ses bonnes performances en tout début de saison. Le gardien formé au Paris Saint-Germain avait donné satisfaction lors des quatre premières journées de Ligue 1 jusqu’à sa blessure à la main.

Europa League

27 novembre 2025 à 21:00
Maccabi Tel Aviv
21:00
Olympique Lyonnais
Derniers commentaires

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

il a vendu l'arena, mais l'argent, il est ou?? dans la galaxie textor, une bulle qui va eclater, et qui fuit deja

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

John textor est un genie, il a degradé les comptes de l'ol!!! t'as raison, changes rien

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

Mais toi.... Au moins les sardines jouent l vrai coupe d'europe et pas des matchs en bois contre des adversaires de 3eme division européenne...Toi ca fait 6 saisons consécutives que vous ne l'a voyiez plus

« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique

Laisser lui le temps serieux .... Qd donnaruma est arrivé au psg il était pas meilleurs jusqu'à janvier 2025 ou il a explosé !!! Je sais qu'on a plus le temps aujourd'hui mais c'est encore un gamin...

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

pas du tout c'est factuel, mais c'est vrai que ça choque 12 victoires sur les 44 derniers matchs de coupe d'europe c'est vraiment peu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

