L'OL c'est le Bayern français, l'Europe s'incline

Ca servira plus au rayonnement du Koweit...
On en donne bien pour un match acheté 🤭
Tiens donc ça pleure tout à coup 🤣 Karma ? Qu'ils s'estiment heureux de pouvoir le jouer eux qui ne sont champions de rien du tout ...
Comme d'habitude cette année. Ils ont bien dit qu'une qualif est vitale donc ils seront aidés à finir au minimum 2e, au passage ca arrangera l'Omfp pour vendre la L1. 😉 Comme le maintien artificiel de l'OL.
En C3 et C4 hein et le Bayern joue la Lec et tous les ans
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
14 – Lyon n’a perdu aucun de ses 14 derniers matches d’ouverture d’une campagne européenne (8V 6N – qualifications exclues). Seul le Bayern Munich (23) est sur une plus longue série en cours en C1-C3-C4. Routine. #FCUOL