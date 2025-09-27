ICONSPORT_271831_0250

L'OL c'est le Bayern français, l'Europe s'incline

OL27 sept. , 8:20
parMehdi Lunay
L'Olympique Lyonnais a fait le travail à Utrecht pour gagner son premier match de Ligue Europa. Un succès pas si anodin pour les Gones, impressionnants de régularité quand il s'agit de débuter en coupe d'Europe.
Dans un football français habitué aux catastrophes le jeudi soir, l'Olympique Lyonnais rassure souvent les dirigeants de la LFP. Les Rhodaniens sont une valeur sûre quand il s'agit de gratter des points UEFA même dans des soirées plus compliquées pour eux. Ils l'ont prouvé à Utrecht pour leur entrée en lice en Ligue Europa. Bousculés et fébriles par moments, les Gones ont pu compter sur un boulet de canon de Tessmann pour s'en sortir. Si leur adversaire néerlandais n'était pas un cador européen, cette victoire a eu un certain écho en Europe.

L'OL et le Bayern efficaces très vite en Europe

En effet, c'est loin d'être la première fois que l'OL réussit une entame en coupe d'Europe. Comme l'a souligné Opta après le match, Lyon n'a pas perdu son premier match de poule européen depuis 14 ans. Le dernier revers des Gones pour un départ continental remonte au 19 septembre 2007 à Barcelone. A l'époque, le Barça de Messi et Thierry Henry avait écrasé l'équipe entraînée par Alain Perrin 3-0. Depuis cette déroute au Camp Nou, l'OL a toujours pris des points d'entrée en Europe.
Sur la période 2008-2025, Lyon a récolté 8 victoires et a obtenu 6 matchs nuls. Un bel exploit en Europe puisqu'un seul club du vieux continent est sur une meilleure série que les Lyonnais. Il s'agit du Bayern Munich. 6 fois vainqueurs de la Ligue des champions, les Bavarois n'ont pas perdu leur premier match européen depuis 23 ans. De quoi renforcer le statut de l'OL en Europe puisque cette information a été reprise dans plusieurs médias étrangers. Lyon est même perçu comme une menace sérieuse dans cette Ligue Europa 2025-2026 malgré un effectif jeune et un banc plus que limité.
