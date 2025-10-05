ICONSPORT_272071_0276

OL : Toulouse arrive à Lyon, une terrible statistique sort

Infranchissable depuis le début de la saison, l'Olympique Lyonnais est largement favori de son match contre Toulouse dimanche. Outre l'écart au classement, le TFC devra surmonter une statistique terrible dans le Rhône.
L'Olympique Lyonnais est un véritable casse-tête pour tous les autres clubs de Ligue 1 en ce début de saison. Mis à part Rennes, aucune équipe n'a marqué un seul but aux Lyonnais en compétition officielle. Dans ce contexte, Toulouse n'est pas serein avant de débarquer au Groupama Stadium ce dimanche après-midi. Le Téfécé est en plus très loin de l'OL au classement. Sans succès depuis 4 matchs en championnat, les Violets sont dans le ventre mou avec 7 points, 8 unités de moins que Lyon co-leader avec le PSG avant le début du week-end.

Toulouse ne sait pas gagner à Lyon

Pour ne rien arranger, la capitale des Gaules est une terre très hostile pour le Toulouse FC historiquement. Comme le rappelle le site Actu Toulouse, la dernière victoire toulousaine à Lyon remonte... à près de 60 ans ! C'était le 18 mai 1966 avec un succès du TFC 0-1 avec le but d'un certain Edouard Wojciak à l'époque. Le club haut-garonnais avait fini 4e du championnat de D1 derrière Nantes, Bordeaux et Valenciennes. L'OL s'était classé 16e entre le Stade Français et Nîmes. Le pays était alors dirigé par Charles de Gaulle.
Cette série d'invincibilité n'est concurrencée en France que par celle du PSG, lequel n'a jamais perdu (depuis 40 ans) au Parc des Princes contre Strasbourg. Autant dire que la tâche des hommes de Carles Martinez Novell est plus que difficile sur le papier. Mais, une victoire aux dépens de l'OL dimanche permettrait de marquer à coup sûr l'histoire du TFC. Ce groupe toulousain en est capable à l'image de son succès en coupe de France en 2023. C'était alors le premier trophée majeur du club depuis la première coupe de France remportée en 1957.
0
Loading