Ni Yamal, ni Mbappé, le favori du prochain Ballon d’Or dévoilé

ça je suis d'accord, je vois bien qu'il prend de plus en plus de place au club et dans la ville, mais si le proprio de la Provence possède l'OM, j'ai peur pour l'objectivité du journal mais aussi pour l.influence sur le club et ses supporters, car ici, tu sais bien, la Provence est une institution. Un faiseur d'opinion. c'est quand même pas la Pravda mais la Provence peut devenir un outil de "propagande" bien arrangeant et docile avec le club.
Euh non, c'est la mairie qui se soumet au calendrier du PSG...pour raccroché le wagon parce que la mairie est larguée dans ce dossier pour le moment. C'est donc le PSG qui fait une fleur à la mairie et lui donne du temps.
Une statue ne veux rien dire, ĥenry a bien Une statue à arsenal, tout le monde peut mettre une statue
N'importe quoi....
Un titre non mérité
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
Loading
Esto es vergonzoso. Ya no es que el turista no anime, sino que se ríe del aficionado al que le estará jodiendo el resultado. Pero ellos ven esto como un pasatiempo y, en este caso, como un incentivo para publicitarse. El que normalice esto es un cómplice más.