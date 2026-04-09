ICONSPORT_282100_0135

Ni Yamal, ni Mbappé, le favori du prochain Ballon d’Or dévoilé

Foot Europeen09 avr. , 22:00
parGuillaume Conte
0
Les phases finales de la Ligue des Champions permettent d'avoir déjà un indice sur les joueurs qui prennent de l'avance sur la course au Ballon d'Or.
C’est maintenant que la course au Ballon d’Or débute réellement pour ceux qui sont à la recherche du trophée individuel le plus prestigieux. Les titres se jouent dans les compétitions nationale, mais c’est surtout la phase finale de la Ligue des Champions. En attendant bien évidemment la Coupe du monde, qui permet souvent de donner un gros indice sur le futur vainqueur. Mais pour le moment, la tendance s’inverse et deux joueurs donnés comme les grands favoris pour le Ballon d’Or perdent du terrain.

Harry Kane marque de gros points avec le Bayern

Il s’agit de Kylian Mbappé, qui avait beaucoup marqué avec le Real Madrid en première partie de saison, et de Lamine Yamal, dont l’explosion au plus haut niveau avec le Barça continue de fasciner. Mais avec les résultats des quarts de finale aller, qui ont vu les deux formations espagnoles s’incliner à domicile, le Français et l’Espagnol voient le Ballon d’Or s’éloigner provisoirement.
Car si un titre mondial peut bien évidemment tout changer, c’est selon les bookmakers britanniques un certain Harry Kane qui est au sommet du classement pour gagner le Ballon d’Or. L’attaquant anglais est bien parti pour tout rafler en Allemagne avec le Bayern Munich, et il a marqué sur la pelouse de Santiago Bernabeu cette semaine pour faire un grand pas vers le dernier carré de la Ligue des Champions.
Des estimations très provisoires, mais qui montrent que Mbappé et Yamal n’ont pas forcément le tapis rouge de déroulé en vue d’un sacre individuel. A noter que plusieurs joueurs du PSG sont dans le Top15 de ce classement, avec Achraf Hakimi (15e), Ousmane Dembélé (14e), Désiré Doué (13e), Vitinha (9e) et Khvicha Kvaratskhelia (7e). L’autre Français dans ce Top15 se nomme Michael Olise, qui grimpe à la vitesse de l’éclair pour atteindre la 5e place provisoire.
H. Kane

H. Kane

EnglandAngleterre Âge 32 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs8
Buts8
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs10
Buts11
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs26
Buts31
Passes décisives5
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_362336_0020
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats des quarts de finale aller

ICONSPORT_274646_0008
Europa League

EL : Programme TV et résultats des quarts de finale aller

ICONSPORT_363945_0102
Europa Conference League

CL : Strasbourg se prend une claque à Mayence

Rafael Leao ICONSPORT_278495_0026
Mercato

Mercato : Milan pousse Rafael Leao au Barça

Fil Info

09 avr. , 22:59
CL : Programme TV et résultats des quarts de finale aller
09 avr. , 22:57
EL : Programme TV et résultats des quarts de finale aller
09 avr. , 22:54
CL : Strasbourg se prend une claque à Mayence
09 avr. , 22:30
Mercato : Milan pousse Rafael Leao au Barça
09 avr. , 21:30
Nouveau logo, l'OM donne enfin la vraie raison
09 avr. , 21:00
L’OL arrache une pépite lyonnaise au Bayern Munich
09 avr. , 20:30
CAN 2025 : Le Maroc a mérité son titre, mais Hakimi « n’est pas fier »
09 avr. , 20:00
Mayence - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+)
09 avr. , 20:00
FCN : Halilhodzic menace de prendre des décisions radicales

Derniers commentaires

OM : Accord imminent pour le « CMA CGM Vélodrome »

ça je suis d'accord, je vois bien qu'il prend de plus en plus de place au club et dans la ville, mais si le proprio de la Provence possède l'OM, j'ai peur pour l'objectivité du journal mais aussi pour l.influence sur le club et ses supporters, car ici, tu sais bien, la Provence est une institution. Un faiseur d'opinion. c'est quand même pas la Pravda mais la Provence peut devenir un outil de "propagande" bien arrangeant et docile avec le club.

PSG : Le maire de Paris fait une fleur au Qatar

Euh non, c'est la mairie qui se soumet au calendrier du PSG...pour raccroché le wagon parce que la mairie est larguée dans ce dossier pour le moment. C'est donc le PSG qui fait une fleur à la mairie et lui donne du temps.

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Une statue ne veux rien dire, ĥenry a bien Une statue à arsenal, tout le monde peut mettre une statue

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

N'importe quoi....

CAN 2025 : Le Maroc a mérité son titre, mais Hakimi « n’est pas fier »

Un titre non mérité

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading