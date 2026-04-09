Ni Yamal, ni Mbappé, le favori du prochain Ballon d’Or dévoilé

Les phases finales de la Ligue des Champions permettent d'avoir déjà un indice sur les joueurs qui prennent de l'avance sur la course au Ballon d'Or.

C’est maintenant que la course au Ballon d’Or débute réellement pour ceux qui sont à la recherche du trophée individuel le plus prestigieux. Les titres se jouent dans les compétitions nationale, mais c’est surtout la phase finale de la Ligue des Champions. En attendant bien évidemment la Coupe du monde, qui permet souvent de donner un gros indice sur le futur vainqueur. Mais pour le moment, la tendance s’inverse et deux joueurs donnés comme les grands favoris pour le Ballon d’Or perdent du terrain.

Harry Kane marque de gros points avec le Bayern

Il s’agit de Kylian Mbappé , qui avait beaucoup marqué avec le Real Madrid en première partie de saison, et de Lamine Yamal, dont l’explosion au plus haut niveau avec le Barça continue de fasciner. Mais avec les résultats des quarts de finale aller, qui ont vu les deux formations espagnoles s’incliner à domicile, le Français et l’Espagnol voient le Ballon d’Or s’éloigner provisoirement.

Car si un titre mondial peut bien évidemment tout changer, c’est selon les bookmakers britanniques un certain Harry Kane qui est au sommet du classement pour gagner le Ballon d’Or. L’attaquant anglais est bien parti pour tout rafler en Allemagne avec le Bayern Munich, et il a marqué sur la pelouse de Santiago Bernabeu cette semaine pour faire un grand pas vers le dernier carré de la Ligue des Champions.

Des estimations très provisoires, mais qui montrent que Mbappé et Yamal n’ont pas forcément le tapis rouge de déroulé en vue d’un sacre individuel. A noter que plusieurs joueurs du PSG sont dans le Top15 de ce classement, avec Achraf Hakimi (15e), Ousmane Dembélé (14e), Désiré Doué (13e), Vitinha (9e) et Khvicha Kvaratskhelia (7e). L’autre Français dans ce Top15 se nomme Michael Olise, qui grimpe à la vitesse de l’éclair pour atteindre la 5e place provisoire.