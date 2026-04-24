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Afonso Moreira et Endrick

Afonso Moreira supplie l’OL avant le mercato

OL24 avr. , 22:00
parEric Bethsy
1
Révélation de la saison à l’Olympique Lyonnais, Afonso Moreira se verrait bien disputer la Ligue des Champions avec les Gones la saison prochaine. L’ailier portugais n’a aucune envie d’être sacrifié cet été.
Rares sont les joueurs capables de rivaliser à la course avec Achraf Hakimi. Depuis dimanche dernier, Afonso Moreira en fait partie. L’ailier de l’Olympique Lyonnais, aligné en pointe avec Endrick au Parc des Princes, a largement contribué à la victoire face au Paris Saint-Germain (1-2) avec une passe décisive et un but. Sa performance a confirmé ses premiers mois à la fois convaincants et totalement inattendus. Il était difficile de prédire une telle réussite pour l’ancien joueur de la réserve du Sporting Portugal, seulement recruté pour 2 millions d’euros l’été dernier.
« Si je m'attendais à avoir autant d'impact ? Pour être vraiment honnête, non, a reconnu Afonso Moreira dans un entretien accordé à L’Equipe. Je ne m'attendais pas non plus à rien de ce que je réalise aujourd'hui, parce que j'avais conscience de mes qualités, mais je savais que ce serait un très grand pas pour moi d'arriver à Lyon. Au Sporting, je m'entraînais avec l'équipe première, mais je ne jouais pas avec eux. Et je savais qu'il y avait une grande différence entre la L1 et la Ligue portugaise... Je ne savais pas si j'étais prêt ou pas. Mais dès le début, j'ai mis mes objectifs sur la table, je me suis dit que je voulais faire ça, ça et ça. Il ne me restait plus qu'à travailler. »

Moreira ferme la porte

L’Espoirs portugais a suffisamment bossé pour s’installer dans le onze, et pour augmenter sensiblement sa valeur marchande. L’Olympique Lyonnais pourrait être tenté de réaliser une belle plus-value pour rééquilibrer ses comptes. Mais le principal intéressé s’y oppose. « Attendez, je suis très heureux ici ! Je veux atteindre la Ligue des Champions avec Lyon, parce que c'est important pour le club et pour moi aussi. C'est très clair. L'atteindre, puis la jouer, a-t-il insisté. J'ai déjà fait un match avec le Sporting, mais seulement trente minutes à Dortmund (0-0, le 19 février 2025)... Ce n'était pas assez. » Compte tenu de la situation du club rhodanien, Afonso Moreira n'aura peut-être pas le dernier mot.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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