L’OL achète Satriano, Lens n’en revient pas

L'OL a trouvé une porte de sortie pour Martin Satriano, qui fonce vers Getafe. Pour l'envoyer en Espagne, Lyon doit d'abord l'acheter à Lens pour un montant inespéré.

Dans un montage financier pas évident à suivre, l’Olympique Lyonnais va lever l’option d’achat de Martin Satriano pour le récupérer définitivement. Et le prêter avec option d’achat dans la foulée à Getafe. Un tour de passe-passe qui va avoir plusieurs utilités. Avec l’arrivée d’Endrick, l’OL n’avait plus vraiment d’intérêt sportif à garder l’Uruguayen, même si cela laisse le Brésilien un peu seul devant pour le moment.

Sur le plan financier, Lyon n’aura plus à supporter la majeure partie du salaire de Satriano avec ce prêt dans la foulée de son achat définitif. L’accord est trouvé avec Getafe et il reste les derniers détails à finaliser selon Marca, et notamment le fait que le club de la banlieue de Madrid, surveillé par le fair-play financier espagnol, doit valider son inscription auprès de la Liga. Mais l’OL va tout de même devoir débourser les 4 ME qu’il restait à payer pour s’offrir Satriano de manière définitive, soit 5 ME au total puisque le prêt était payant. Et il n’est pas certain que le club rhodanien récupère un tel montant sur l’option d’achat apposée au prêt à Getafe.

Le RC Lens savoure cette vente inespérée