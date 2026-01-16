L’OL achète Satriano, Lens n’en revient pas

ICONSPORT_282097_0334

L'OL a trouvé une porte de sortie pour Martin Satriano, qui fonce vers Getafe. Pour l'envoyer en Espagne, Lyon doit d'abord l'acheter à Lens pour un montant inespéré.
Dans un montage financier pas évident à suivre, l’Olympique Lyonnais va lever l’option d’achat de Martin Satriano pour le récupérer définitivement. Et le prêter avec option d’achat dans la foulée à Getafe. Un tour de passe-passe qui va avoir plusieurs utilités. Avec l’arrivée d’Endrick, l’OL n’avait plus vraiment d’intérêt sportif à garder l’Uruguayen, même si cela laisse le Brésilien un peu seul devant pour le moment.
Sur le plan financier, Lyon n’aura plus à supporter la majeure partie du salaire de Satriano avec ce prêt dans la foulée de son achat définitif. L’accord est trouvé avec Getafe et il reste les derniers détails à finaliser selon Marca, et notamment le fait que le club de la banlieue de Madrid, surveillé par le fair-play financier espagnol, doit valider son inscription auprès de la Liga. Mais l’OL va tout de même devoir débourser les 4 ME qu’il restait à payer pour s’offrir Satriano de manière définitive, soit 5 ME au total puisque le prêt était payant. Et il n’est pas certain que le club rhodanien récupère un tel montant sur l’option d’achat apposée au prêt à Getafe.

Le RC Lens savoure cette vente inespérée

C’est surtout le RC Lens qui se frotte les mains dans cette opération. Le club nordiste va récupérer 5 ME en tout, et ce dès le mois de janvier, pour un joueur blessé toute la saison dernière et dont le club artésien ne voulait plus. Un petit miracle aux yeux des supporters des « Sang et Or ». « Merci Jean-Louis (Leca), 5 ME pour lui, c’est inespéré », « un coup de maitre de Leca, impossible de faire mieux », « S’en tirer aussi bien d’un dossier aussi pourri, chapeau », « 5 ME, c’est une très belle somme quand on le voit jouer », « l’OL refile la patate chaude à Getafe mais ce n’est plus notre problème », ont savouré les supporters lensois, pour qui le RC Lens ne pouvait pas faire mieux dans ce dossier. Et de son côté, Lyon limite la casse pour un joueur qui n’a pas donné satisfaction, malgré un gros temps de jeu cette saison.
Derniers commentaires

City envoie 130 millions d'euros au PSG

Continuer à perdre votre encre et votre énergie à déstabiliser le PSG !! Vous n'y arriverez pas pas .

OM : Pavard, l'info surprise

A sa place ,je me méfie des louanges de son administration. Qu'il se rappelle l'aiffaire RABIOT . Acheté,puis vendu comme un legume pourri .

OM, OL, LOSC, Monaco, ce sponsor israélien qui dérange

bah, ils n'ont qu'à pas sucer des pastilles de paradichlorobenzène...

OM : Pavard, l'info surprise

Pour ces vieux débris que l om vend ses jeunes talents c est du n'importe quoi

L’OL promet un tour de magie au mercato

Ces phrases la, on les a déjà entendu, hein... A moins d'avoir une réelle opportunité pour un joueur qui nous servira en cette fin d'année et pour les prochaines saisons, je trouve qu'il n'est pas nécessaire de recruter pour recruter. Peut être un mec au milieu pour préparer l'après Morton.

