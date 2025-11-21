ICONSPORT_275427_0032

L’OL a un atout secret au mercato

OL21 nov. , 8:00
parGuillaume Conte
Très bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, qui reste à surveiller de près au mercato, mais possède un petit matelas de disponible pour des investissements.
Depuis le départ de John Textor des commandes exécutives de l’Olympique Lyonnais, le club est géré de façon beaucoup plus sobre par Michele Kang. Cela a permis de sauver la mise de l’OL en Ligue 1 l’été dernier, tout en limitant la casse sur le marché des transferts. Bien évidemment, l’effectif de Paulo Fonseca est désormais moins prestigieux, moins fourni et moins talentueux que la saison passée, mais le bon début de saison a permis de mettre en valeur d’autres arguments.
Néanmoins, le mercato d’hiver a de quoi faire peur puisque l’OL doit continuer à faire des efforts en effectuant une ou deux ventes importantes, sans que ce soit forcément des joueurs majeurs.
Dans l’autre sens, des recrutements sont possibles, et sans forcément devoir attendre des cessions. Ce sera le cas avec Endrick par exemple, qui pourrait signer à l’OL dès le 1er janvier. Pas de compensation immédiate n’est nécessaire, souligne Le Progrès ce vendredi.
La raison est simple. Dans son accord avec la DNCG, le club rhodanien n’a pas tout dépensé de l’enveloppe déterminée au début de l’été, et garde donc une petite réserve en crédit qui lui permet d’investir sans forcément vendre immédiatement.

L'OL boit la pression du mercato

Pas forcément de quoi brûler les billets de banque sur des recrues à volonté, mais une façon de montrer aux autres clubs que l’OL n’est pas trop sous la pression financière, ce qui évite des négociations à la hache qui ne permettraient pas de faire une ou deux belles ventes comme cela est convenu.
Une bouffée d’oxygène assez inattendue, mais qui démontre que le club, sous Michele Kang, ne tire pas sur la corde. Une bonne nouvelle pour l’OL, alors que John Textor a fait tout le contraire en dilapidant tous les biens du club tout en parvenant à creuser son déficit.
3
